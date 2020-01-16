تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: صراع مثير على صفقة ألمانية.. وموهبة برازيلية على رادار برشلونة

ذهبت تحركات الأندية الأوروبية إلى صراع مستقبلي على بعض المواهب الواعدة والمميزة، التي تتصدر اهتمامات بعض الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية اليوم 16 يناير 2020:

موهبة برازيلية على رادار برشلونة

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات رسمية للتعاقد مع البرازيلي الصاعد يان كوتو ظهير أيمن فريق كوريتيبا ومنتخب البرازيل تحت 17 عاماً مقابل 5 ملايين يورو.

ويتنافس برشلونة مع عدة أندية على رأسها آرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، ووعد البارسا بإضافة عدة بنود متغيرة لزيادة قيمة الصفقة ومنح اللاعب عدة مكافآت حال التصعيد للفريق الأول والمشاركة في عدد معين من المباريات.

في المقابل، قال ميركو باريتش، رئيس دينامو زغرب الكرواتي ، في تصريحات صحفية: إن اللاعب الإسباني داني أولمو لم يتلق أي عروض رسمية، ولكنه يرغب في العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن رغبة التركي أردا توران، لاعب برشلونة، في الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد فسخ عقده مع إسطنبول باشاك شهير التركي الذي يلعب له معاراً من برشلونة.

صراع ثلاثي على صفقة ألمانية

يدور صراع رباعي على صفقة ألمانية لضم كاي هافيرتز صاحب الـ20 عاماً لاعب فريق باير ليفركوزن.

وأبدى نادي ليفربول الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب مقابل 125 مليون يورو لتدعيم خط الهجوم، كما دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة عملاقا الدوري الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب بايرن ميونيخ الألماني.

آرسنال يطلب لاعب ميلان

دخل نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات رسمية مع نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لضم اللاعب الإيفواري فرانك كيسي نجم الروسانيري.. ويرغب وست هام أيضاً في ضم اللاعب الذي تحدد سعره مقابل 21 مليون يورو.

واقترب إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي بحسب تقارير صحفية إيطالية، التي أكدت أن اللاعب سيصل إلى ميلانو خلال 48 ساعة.

ورفض نادي روما إجراء صفقة تبادلية مع إنتر ميلان لضم ليوناردو سبينازولا ظهير روما؛ نتيجة الفحوصات الطبية التي تعطل إتمام الصفقة في الفترة القادمة.

وأبدى روما رغبته في ضم أحد لاعبي إنتر الإيطالي ولكن مدافع روما خضع لفحوصات طبية أدت لتعطل إجراءات انضمام الصفقة، وسط توقعات بتعثرها في المرحلة القادمة.

في المقابل، عاد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، إلى إيطاليا مجدداً وسط أنباء عن فشل مفاوضات النادي مع إدارة توتنهام الإنجليزي لضم الدنماركي كريستيان إريكسين نجم وسط السبيرز في شهر يناير الجاري.

وكانت الصحف الإيطالية قد أكدت أن اللاعب الدنماركي على أعتاب الانتقال إلى إنتر قبل 6 شهور من انتهاء عقده بصفة رسمية، ولكن إدارة توتنهام تحفظت على المقابل المالي الذي قدمه إنتر لضم اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وحدد توتنهام بحسب صحيفة ميرور البريطانية مبلغ 20 مليون يورو للاستغناء عن إريكسين في شهر يناير الجاري، رغم رفض اللاعب فكرة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم وتمسكه بالرحيل عن الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية.

تشيلسي يتحرك لضم مدافع برايتون

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي رغبته في ضم لويس دانك مدافع برايتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحسب صحيفة تايمز البريطانية.

ويتطلع برايتون للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب في انتقالات الشتاء، وهو ما يدرسه مسؤولو نادي تشيلسي في المرحلة القادمة.