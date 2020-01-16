سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو في عيادة زراعة الشعر.. وابراهيموفيتش يكشف سر تألقه

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو في عيادة زراعة الشعر

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل إحدى عيادات زراعة الشعر.

وعلق اللاعب: لقد وثق أكثر من 1500 مريض بالفعل في انسباريا في إسبانيا، ليصبحوا قادة في هذا القطاع، كل هذا كان ممكنًا بفضل فلسفة العمل والتقنية المستخدمة والفريق الطبي وسنوات خبرة المجموعة، شكرا لكم جميعا على ثقتكم بنا وعلى النجاحات المستقبلية في عام 2020

إبراهيموفيتش: العلكة سر تفوقي

نشر زلاتان ابراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ كإعلان لإحدى شركات العلكة.

وعلق اللاعب: الممارسة تجعل زلاتان يعني الكمال وتخمين ما أقوم به 3 مرات في اليوم كل يوم.

غريزمان يشارك نجوم العالم في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية

شارك أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عدد من نجوم العالم، وعلق: كن أنت الشرارة.

كاسياس ينشر وثيقة تاريخية

نشر الحارس الإسباني إيكر كاسياس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بين جماهير ناديه السابق ريال مدريد.

وعلق اللاعب: وما رأيك في هذا الخروج عن مدينة ريال مدريد الرياضية السابقة؟ هذه وثيقة تاريخية.

الجيل الرابع يجتمع في منزل إنيستا

نشر النجم الإسباني إنيستا صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أبنائه ووالده، وهو اللقاء الذي وصفه اللاعب بلقاء الجيل الرابع.

وعلق اللاعب قائلا: لقاء عائلة من الجيل الرابع.

Encuentro familiar de cuatro generaciones ❤️ pic.twitter.com/uuTpKkdeoj — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) January 16, 2020

مسعود أوزيل: أواصل القتال بقوة الله

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء دعائه قبل انطلاق أحد اللقاءات.

وعلق اللاعب: الله هو السبب في أنني حتى في الألم وأنا ابتسم في حيرة، أنا أفهم في الخيانة وأنا على ثقة وفي خوف أواصل القتال.

ALLAH is the reason why even in pain, I smile; in confusion, I understand; in betrayal, I trust; and in fear I continue to fight ????????♥ #M1Ö pic.twitter.com/aANpWApqNk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 16, 2020

فينالدوم: طموحاتي تصل إلى حد السماء

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه والذي يستعد لمواجهة نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: السماء هي الحد.

أندريه غوميز يقترب من العودة

نشر أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، عقب الإصابة الخطيرة التي لحقت به منذ عدة أشهر.

وعلق اللاعب: كما ترون لا يمكن أن أكون أكثر سعادة، أشكركم على دعمكم جميعا، أنا أعمل بجد وأشعر بتحسن يوميًا.

As you can see, I couldn’t be happier! Thank you for all your support! I’m working hard and feeling better everyday! Let’s go @Everton! ????#COYB pic.twitter.com/7P23pCDZiX — André Gomes (@aftgomes) January 16, 2020

نيمانيا ماتيتش يحتفل بالمشاركة المئوية

نشر نيمانيا ماتيتش لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب مشاركته أمس في لقاء فريقه أمام نادي وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي شهدت المباراة المئوية للاعب.

وعلق قائلا: مباراة جيدة ضد الذئاب أمس، كانت مباراة خاصة جدا بالنسبة لي ’ كان هذا هو اللقاء رقم 100 لي مع مانشستر يونايتد.. فخور وممتن.

Good game against Wolves yesterday #FACup

It was a very special game for me.

That was my 100 match for @ManUtd

Proud and grateful ????????#stayfocused pic.twitter.com/7XzluhUCq9 — Nemanja Matic (@NemanjaMatic) January 16, 2020

مؤمن زكريا يشكر جماهير الأهلي المصري

نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع جماهير ناديه والتي حرصت على تقديم الدعم له خلال الفترة السابقة عقب إصابته بمرض في الأعصاب.

وعلق اللاعب: شكرا جمهور الأهلي على الدعم.