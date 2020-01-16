هاري كين وهدف برشلونة ضمن خطط مانشستر سيتي لتعويض سيرجيو أغويرو

بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التجهيز مبكرا لفترة ما بعد رحيل أو اعتزال نجوم الفريق الكبار خلال الأشهر المقبلة.

ويولي مانشستر سيتي اهتماما كبيرا بملف المهاجم الذي سيخلف النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في قيادة هجوم الفريق.

ونجح أغويرو قبل أيام قليلة في كتابة اسمه بحروف من نور في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حطم الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري نجم آرسنال السابق، ليصبح أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في تاريخ البريمييرليغ.

تغيير جلد

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن مانشستر سيتي سيشهد تغييرات عديدة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، في ظل الرحيل المنتظر للإسباني دافيد سيلفا عن الفريق أسوة بالقائد السابق فينسنت كومباني، كما أن سيرجيو أغويرو يفكر في الخروج من مانشستر سيتي.

ويغادر دافيد سيلفا مانشستر سيتي بنهاية عقده في نهاية الموسم الجاري، بينما يمتد عقد أغويرو حتى نهاية الموسم المقبل.

ويفكر أغويرو بعد أن قضى عقدا من الزمن ضمن صفوف مانشستر سيتي، في العودة مرة أخرى إلى ناديه القديم إنديبندينتي الأرجنتيني.

وكان أغويرو قد لمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية عودته إلى إنديبندينتي قائلا: “ أعلم ان المشجعين هناك يريدون عودتي، لكنني مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي، أحاول التركيز على الموسمين المتبقيين لي معهم، ثم سنرى ما سيحدث، لكن بالتأكيد إنديبندينتي له الأولوية بالنسبة لي“.

قائمة مختصرة

وقالت الصحيفة البريطانية، إن مانشستر سيتي وضع قائمة مختصرة تضم اسمي الثنائي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير، ولاوتارو ماريتينز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لضم أحدهما لتعويض رحيل أغويرو المرتقب.

وأشارت ”صن“ إلى أن أغويرو الذي تُوج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، يحظى بتقدير كبير لدى إدارة مانشستر سيتي.

وينوي مسؤولو مانشستر سيتي منح أغويرو الحرية في تقرير مصيره مع النادي، مع عدم القيام بخطوات جدية للتوقيع مع بديله حتى يقوم بالرحيل عن النادي.

كين ومارتينيز

ويبرز اسم هاري كين نجم فريق توتنهام، كأحد أصحاب المعدلات التهديفية المرتفعة في السنوات الأخيرة كمرشح فوق العادة للانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويرى البعض أن هاري كين قد يفضل خوض تجربة جديدة في حياته المهنية، بعد أن فشل في التتويج بأي لقب مهم مع توتنهام في السنوات الأخيرة، إذا لم تتحسن الأمور داخل النادي اللندني.

وعلى الجانب الآخر يبدو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مستعدا للانتقال إلى فريق جديد في ظل ارتباطه بالرحيل إلى العديد من الفرق الكبرى في أوروبا.

ويحظى مارتينيز باهتمام كبير من أندية برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، بجانب تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ويقدم النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 22 عاما فقط موسما مميزا مع إنتر ميلان، بعد أن نجح في تسجيل 15 هدفا خلال 24 مباراة لعبها حتى الآن خلال الموسم الحالي.