مانشستر يونايتد يوافق على بيع قائده لإنتر ميلان

وافق مانشستر يونايتد على الإنجليزي على بيع قائده آشلي يونغ إلى إنتر ميلان مقابل 1.28 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون يورو).

وذكرت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية أن يونغ البالغ عمره 34 عاما من المتوقع أن يستكمل انتقاله للنادي الإيطالي بعد خضوعه للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافق إنتر على الشروط الشخصية ليونغ الأسبوع الماضي لكنه تخلص يوم الخميس من أي مسائل عالقة كانت تعوق الصفقة، وفقا لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“.

وينتهي عقد يونغ مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران المقبل بعد تسع سنوات قضاها في ”أولد ترافورد“ وذلك بعد رفضه تجديد عقده لمدة عام واحد وقرر الرحيل.

وكان يونايتد يفكر في تمديد العقد لمدة عام آخر، ولكن يونغ أعرب عن رغبته في الانضمام إلى إنتر بمجرد معرفته مدى اهتمام النادي بضمه.

وغاب الدولي الإنجليزي السابق عن تشكيلة يونايتد أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي في الدوري كما لم يكن أيضا ضمن قائمة الفريق الذي فاز على وولفرهامبتون بهدف نظيف يوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قبل أيام بشأن انتقال يونغ إنه لاعبنا وقائد الفريق، يجب أن نتعامل مع التكهنات وإذا كان الأمر ضروريا سأتحدث مع آشلي. لا نملك الكثير من اللاعبين الجاهزين ونحتاج للمجموعة التي نملكها، آشلي عنصر جيد جدا بالفريق وسنرى كيف يكون الوضع في فبراير“.