بعد صدمة سواريز.. برشلونة يحسم صفقة لوتارو مارتينيز بالشرط الجزائي

يبدو أن إصابة الأوروغوياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني، وغيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر، دفعت مسؤولي البلوغرانا نحو حسم الصفقة التي طال انتظارها.

وبحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تستعد لحسم صفقة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، يناير 2020.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن برشلونة قرر حسم ضم مارتينيز مقابل 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إنتر ميلان؛ لأن البارسا يرى أن لوتارو مارتينيز هو البديل المثالي لسواريز في تلك الفترة الحرجة من الموسم، التي ينافس فيها الفريق في البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا، حيث يواجه نابولي الإيطالي في دور الـ16.

ووضعت إصابة سواريز برشلونة في موقف شديد الحرج؛ لأن الفريق لا يضم أي مهاجم بديل في مركز رأس الحربة الصريح رقم 9، وهو المركز الذي يعاني البارسا كثيراً من عدم وجود بديل لسواريز منذ عدة مواسم.

وينتهي عقد لوتارو مارتينيز، 21 عاماً، في صيف 2023، إلا أن عقده يتضمن شرطاً جزائياً يستطيع من خلاله اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن النيراتزوري مقابل سداده وهو 111 مليون يورو، حيث حاول مسؤولو إنتر ميلان طوال الفترة الماضية تعديل العقد دون أن تنجح المفاوضات مع مديري أعمال اللاعب.

ولعب مارتينيز 24 مباراة هذا الموسم، وأحرز خلالها 15 هدفاً، من بينها 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع الإنتر البطولة ويتجه للمنافسة في الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف برشلونة وبروسيا دورتموند الألماني.