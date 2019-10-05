لوتارو مارتينيز يغازل ليونيل ميسي ويفتح الباب أمام برشلونة

لم يفوت الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وصاحب هدفه الوحيد في الخسارة 1/2 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الفرصة للإشادة بمواطنه ليونيل ميسي وإبداء رغبته في اللعب إلى جواره في يوم من الأيام.

وقال مارتينيز في مقابلة مع شبكة ”ESPN“ نقلتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”من الصعب هزيمة برشلونة في وجود ميسي في الملعب، نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، لا يمكنك منحه أي مساحة لأنه سيخرجك من المباراة، وهذا ما فعله عندما صنع الهدف الثاني للويس سواريز“.

ولا يخفي المهاجم، البالغ من العمر 22 عامًا، اهتمامه بميسي وبرشلونة ورغبته في اللعب إلى جوار قائد الأرجنتين في يوم من الأيام.

وتبادل المهاجم الشاب قميصه مع ميسي عقب نهاية المباراة التي أُقيمت في كامب نو في الوقت الذي قال فيه أحد ممثلي اللاعب: ”سيكون من الجيد رؤية لوتارو مع ميسي في برشلونة“.

ووقّع لوتارو عقدًا مع إنتر ميلان حتى العام 2023، ولكن في الـ22 من عمره كان لديه توقعات ضخمة للمستقبل، أداؤه الجيد في الشوط الأول من مباراة برشلونة زاد الاهتمام بشأنه ومع ذلك لم يكن هدفه كافيًا لفريق أنطونيو كونتي.

وأعرب المهاجم الأرجنتيني الشاب عن أسفه لأن إنتر ميلان لم يستفد في النهاية من الفرص التي لاحت له، موضحًا ”نحتاج إلى الفوز وكنا نقوم بعمل مهم من أجل ذلك، لكن كنا بحاجة لتركيز أكبر لهز الشباك“.