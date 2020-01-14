عناوين الصحف الرياضية العالمية: مطفئ حرائق برشلونة.. زيدان بطولة كل 19 مباراة (صور)

شكل خبر إقالة إيرنيستو فالفيردي من تدريب برشلونة وتعيين كيكي سيتين مدربا جديدا للفريق الخبر الأهم في عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بنهائيات أمم أسيا لتحت 23 سنة والدوري السعودي وشكوك لحاق هاري كين بنهائيات أمم أوروبا 2020 وتتويج ريال مدريد وزيدان بلقب جديد وصفقات إنتر ميلانو ومانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على يوم برشلونة الطويل والذي ناقش خلاله مستقبل مدربه إيرنيستو فالفيردي وقرر تعيين كيكي ستيين كمدرب جديد وكتبت: ”من المستحيل أن تجعل الأمر أسوأ“.

كما تحدثت في تقرير لها عن تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني وكتبت: ”جيل الأبطال“.

الصحيفة تحدثت عن بحث أتلتيكو مدريد عن قلب هجوم وكتبت ”لاكازيت حال الفشل في ضم كافاني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرار إدارة برشلونة إقالة إيرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق وتعيين كيكي سيتين مدربا جديدا وكتبت: ”فالفيردي يقال، سيتين يوقع“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرار إدارة برشلونة إقالة إيرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مدربا جديدا وأكدت على إشادة عدة لاعبين سابقين للفريق بالمدرب الجديد كتشافي هيرنانديز وكتبت: ”سيتين يعوض فالفيردي“.

آس

ركزت الصحيفة على إقالة إيرنيستو فالفيردي من تدريب برشلونة وتعيين كيكي سيتين مدربا جديدا وكتبت: ”سيتين مطفئ الحرائق“.

كما اهتمت بفوز زيدان رفقة ريال مدريد بلقب جديد وكتبت: ”زيدان يفوز ببطولة كل 19 مباراة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام حول مدة غياب هاري كين وكتبت: ”مورينيو يغذي المخاوف من غياب هاري كين عن نهائيات أمم أوروبا 2020“.

كما اهتمت بقرب حسم مانشستر يونايتد لصفقة نجم سبورتينغ لشبونة الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الفرنسية الشهيرة عددها الأسبوعي لتقرير حول أفضل الهدافين الفرنسيين في التاريخ وكتبت: ”من هم أفضل الهدافين الفرنسيين؟“.

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشوار أولمبيك مارسيليا المتألق هذا الموسم وكتبت: ”أخيرا مشروع أبطال“.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مدربا جديدا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على نجم روما الشاب زانيولو الذي أجرى عملية جراحية على الركبة وكتبت ”سيعود زانيولو“.

كما اهتمت بصفقات إنتر ميلان وكتبت: ”كونتي يضغط على ماروتا“.

الصحيفة تحدثت عن قرار برشلونة بإقالة إيرنيستو فالفيردي من منصبه كمدرب للفريق.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الضربة القوية التي تلقاها كل من روما ويوفنتوس بعد مواجهتهما في الدوري الإيطالي بإصابة زانيولو وديميرال بالرباط الصليبي وكتبت: ”ياله من حظ، دعونا لا نستسلم أبدا“.

كما اهتمت بتطورات صفقات إنتر ميلان وكتبت: ”إنتر كونتي انتقل لصيغة ثلاثية“ في إشارة لإريكسن وأشلي يونغ وأولفييه جيرو.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية تجديد عقد البرازيلي إدواردو رفقة الهلال وكتبت: ”موسم يفصل إدواردو عن التجديد“.

كما اهتمت بالدوري السعودي وفوز الأهلي على أبها وكتبت: ”الأهلي أبهى بالثالث“.

كما تحدثت عن صفقات الأندية السعودية وكتبت: ”صفقة البدري تهدد الاتحاد“ و“وليد يرفض الحد الأدنى“.

كما تحدثت عن المنتخب السعودي وكتبت: ”اجتماع يدشن تحضيرات الأخضر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على كأس آسيا لتحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكتبت: ”الأبيض الأولمبي يعبر كوريا الشمالية بثنائية“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي من خلال الإحصائيات وكتبت: ”اللاعب المقيم، القاع المستفيد الأكبر“.

الصحيفة تحدثت عن اتحاد كرة القدم الإماراتي وكتبت: ”راشد بن حميد يشيد بنتائج العمومية، دعوة الانتخابات والاستئناف للانعقاد وتحديد توقيت العملية الانتخابية“.