لاعب الشطرنج مدربا لبرشلونة.. من هو كيكي سيتين؟

عين برشلونة رسميا الإسباني كيكي سيتين البالغ 61 سنة مدربا جديدا للفريق في عقد مدته موسمان ونصف الموسم لغاية صيف 2022 خلفا للإسباني إيرنيستو فالفيردي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد والذي أقيم في جدة السعودية.

واعتبر تعيين كيكي سيتين مدربا جديدا لبرشلونة مفاجئا للعديد من المهتمين لكونه لا يملك مسيرة كبيرة في تدريب فرق كبرى وعمل في دوري الدرجة الأولى الإسباني برفقة فريقين هما لاس بالماس وريال بتيس من 2015 إلى 2019 دون الفوز بأي لقب في مسيرته.

ولد كيكي ستيين المدرب الجديد لبرشلونة في مدينة سانتاندير الإسبانية يوم الـ27 من أيلول / سبتمر 1958 ويبلغ حاليا 61 سنة.

البداية

بدأ كيكي ستيين مسيرته كلاعب في وسط الميدان في صفوف راسينغ سانتاندير حيث لعب لمدة 8 مواسم قبل أن ينتقل لفريق أتلتيكو مدريد حيث لعب 3 مواسم وكانت فرصته في اللعب للمنتخب الإسباني الأول حيث شارك ضمن لائحة المنتخب في كأس العالم المكسيك 1986 لكنه لم يلعب أي لقاء في النهائيات.

ولعب كيكي ستيين لفرق لوغرونيس لمدة 4 مواسم ثم عاد لفريقه الأم رسينغ سانتاندير لمدة 4 مواسم وأنهى مسيرته كلاعب في صفوف ليفانتي سنة 1996.

ولعب ستيين 3 لقاءات دولية برفقة المنتخب الإسباني الأول.

ودخل كيكي سيتين مجال التدريب من بوابة فريقه السابق راسينغ سانتاندير في 2001 وبعده درب فريق بولي إيجيدو ثم منتخب غينيا الإستوائية فلوغرونيس ولوغو وكان فريق لاس بالماس أول فريق يدربه في دوري الدرجة الأولى موسم 2015-2016 وغادره في صيف 2017 ليدرب ريال بتيس لغاية صيف 2019.

لاعب شطرنج جيد

يعتبر كيكي سيتين من لاعبي الشطرنج الهواة حيث انتمى لفريق للشطرنج ولعب عدة لقاءات من بينها لقاءات ضد عمالقة هذه الرياضة الذهنية ككاربوف وكاسبروف كما واجه الكومبيوتر “ ديب بلو “ المتخصص في لعبة الشطرنج.

كتب كيكي سيتين عدة مقالات حول لعبة الشطرنج في صحيفة “ الموندو “ الإسبانية.

وساهمت لعبة الشطرنج في فكره الخططي في كرة القدم لكونها رياضة ذهنية تحسب بشكل دقيق طريقة استعمال رقعتها وتنقل أدواتها.

إعجابه بفكر يوهان كرويف وبرشلونة

أعجب كيكي سيتين بكرة القدم التي قدمها برشلونة في عهد مدربه الراحل الهولندي الطائر يوهان كرويف وساهمت كثيرا في فكره حين أصبح مدربا.

وقال سيتين في تصريحات سابقة :“ من الواضح أني من أشد المعجبين بكرة القدم التي يقدمها برشلونة ، إنه شيء شعرت به منذ لعبت كرة القدم كمحترف، لقد فتح برشلونة الكثير من المفاهيم التي شعرت بها بسبب فهمي لكرة القدم، برشلونة فتح عيني على أن كرة القدم تلعب دون تسرع تحركها حين تجد المساحات، أحب ذلك من أجل فريقي ”.

وطبق كيكي سيتين أسلوب كرة التيكي تاكا في فريقي لاس بالماس وريال بتيس رغم محدودية الإمكانيات المادية والبشرية للفريقين اللذين قدما كرة جميلة تحت قيادته.

وكان كيكي سيتين آخر مدرب هزم برشلونة في الكامب نو حين كان مدربا لفريق ريال بتيس موسم 2018-2019 وبنتيجة 4-3.

وعبر كيكي سيتين سابقا عن حلمه في تدريب برشلونة وقال :“ بطبيعة الحال أحب تدريب برشلونة يوما ما ، لكن إشبيلية لا ”.

رأيه في ميسي

يعتبر كيكي سيتين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ وقال في تصريح سابق :“ أعتبر ميسي أفضل لاعب في التاريخ، رأيت عدة لاعبين لكن الاستمرارية التي يقدمها تستحق الإشادة، الكثيرون قاموا بأشياء مهمة لكنهم ليسوا كميسي التي يقدمها طيلة 12 سنة ”.

وأضاف سيتين :“ بالنسبة لنا الذين نحب كرة القدم ميسي هو جوهرة، المدرب الذي يراه كل يوم سيكون رائعا، لكن احذروا يجب أن تكون في مستوى عال جدا في نفس مستواه، لتعرف كيف تدرب ميسي ”.

وتلقى كيكي سيتين في أحد لقاءات فريقه ريال بتيس من سيرجيو بوسكيتس قميصا موقعا من طرفه وكتب له :“ من أجل كيكي سيتين مع الإعجاب والتقدير للطريقة التي تنظر بها لكرة القدم ”.

وجاءت الهدية بسبب إبداء كيكي سيتين لإعجابه بلاعب وسط برشلونة في عدة تصريحات.

كما سبق لتشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري الحالي والذي كان مرشحا لخلافة إيرنيستو فالفيردي ورفض تحمل المسؤولية وسط الموسم الإشادة بكيكي ستيين واعتبره مناسبا لتدريب برشلونة.

وقال تشافي في أحد اللقاءات الإعلامية :“ بطبيعة الحال كيكي ستيين بإمكانه تدريب أي فريق، بالإضافة لكون فكره يناسب أسلوب لعب برشلونة، بناء العمليات من الخلف السيطرة على الكرة، منذ مجيء كرويف كرة القدم لا تمارس بغير هذه الطريقة في النادي، سيكون مدربا مثاليا لبرشلونة وأسلوب لعبها ”.