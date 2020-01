رسميا.. ميلان يبرم صفقة جديدة

أعلن ميلان الإيطالي، رسميا، تعاقده مع الحارس البوسني أسمير بيجوفيش من بورنموث الإنجليزي، بنظام الإعارة حتى يونيو المقبل.

ولعب بيجوفيش لأندية بورتسموث، وإبسويتش تاون، وستوك سيتي، وتشيلسي، وكارباغ أغدام.

وشارك بيجوفيش البالغ من العمر 32 عامًا، مع بورنموث الموسم الحالي في 17 مباراة، استقبل فيها 16 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 7 مباريات.

ويملك بيجوفيش 32 مباراة دولة مع منتخب البوسنة والهرسك.

كما أعلن ميلان رحيل الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا إلى أستون فيلا بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويحتل ميلان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 25 نقطة من 19 مباراة.

Very happy to be joining this great club. I can’t wait to get started with my teammates and help this club be successful. Forza Milan! ????⚫️ @acmilan pic.twitter.com/hKKwkBzPQD

— Asmir Begovic (@asmir1) January 13, 2020