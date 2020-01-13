تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: رسالة إنجليزية تفاجئ مبابي.. وسواريز يترقب بديله في برشلونة

يبدو أن الانتقالات الأوروبية قد تشهد بعض الحراك مع التطورات التي تشهدها الأندية الكبرى في الساعات الماضية، وخاصة برشلونة الإسباني مع إصابة نجمه لويس سواريز.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ أبرز تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية الإثنين 13 يناير 2020:

رسالة إنجليزية تفاجئ مبابي

تلقى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رسالة إنجليزية مفاجئة قد تغير خططه المستقبلية.

وأكد اللاعب البرازيلي فابينهو نجم وسط ليفربول أن مبابي لاعب مبهر ويتمنى وجوده معه من جديد في صفوف الريدز بعدما لعب الثنائي في تشكيلة موناكو الفرنسي.

وارتبط اسم مبابي بنادي ريال مدريد الإسباني وأيضا برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

سواريز يترقب بديله في برشلونة

يترقب الأوروغواياني لويس سواريز نجم برشلونة إعلان هوية بديله بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وأكد برنامج ”الشرينغيتو“ أن برشلونة قد يختار البديل لتعويض سواريز في الأيام القادمة، وتصدر الترشيحات الثنائي غابريل باربوسا مهاجم فلامنغو البرازيلي والأرجنتيني إيزيكيل أفيلا مهاجم أوساسونا الإسباني لتدعيم هجوم البارسا.

كافاني على رادار توتنهام

ذكرت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية أن اللاعب الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح على رادار فريق توتنهام هوتسبرز الإنجليزي في شهر يناير الجاري.

ورغم أن تقارير قالت إن كافاني أتم اتفاقه للرحيل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بداية من الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز طلب ضم كافاني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة ”إندبندنت“، فإن مورينيو يرغب في ضم كافاني لتعويض إصابة المهاجم المخضرم هاري كين التي تبعده الإصابة 4 أشهر عن المستطيل الأخضر، إلا أن الصحيفة أكدت أن الصفقة تواجه بعض الصعوبات على رأسها ارتفاع الراتب السنوي للاعب الأوروغواياني.

واقترب جيدسون فرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي من الانتقال إلى توتنهام معارا لمدة موسم ونصف الموسم بعدما فضل عرض السبيرز على مفاوضات وست هام، خاصة مع وجود مورينيو على رأس قيادة توتنهام.

ميلان يضم كاجر ويتحرك لحسم صفقتين

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع اللاعب الدنماركي سيمون كاجر مدافع فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة بعد قطع تجربة إعارته إلى فريق أتالانتا الإيطالي.

وقال سيمون كاجر في مقابلة لموقع نادي ميلان الإيطالي إنه سعيد بالانتقال للروسانيري وهو الحلم الذي تمناه على مدار سنوات بتمثيل هذا النادي العريق.

وذكر موقع ”Le10sport“ الفرنسي الشهير أن إدارة ميلان تتحرك لضم لاعب الوسط إدواردو كامافينغا صاحب الـ 17 عاما والذي يلعب في صفوف فريق رين الفرنسي.

وأكد الموقع أن هناك اتصالات بدأت لانتقال اللاعب في شهر يناير الجاري لتدعيم خط وسط ميلان في الانتقالات الشتوية الجارية، بينما ذهبت ”Sky Sports“ إلى اهتمام ميلان بضم اللاعب المخضرم الألماني جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ الألماني.

وأكد التقرير الذي نشرته الشبكة العالمية أن ميلان سيواجه منافسة شرسة مع آرسنال الإنجليزي الذي يبحث عن ضم بواتينغ لتدعيم صفوفه أيضا خلال انتقالات الشتاء.

جيرو إلى أين؟

أصبح مستقبل اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي في مهب الريح مع اقتراب عقده مع البلوز من الانتهاء بانقضاء الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جيرو على رادار إنتر الإيطالي للانضمام في شهر يناير الجاري بعدما طلب المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري ضم اللاعب ولكن اللاعب لم يحسم قراره بعد.

وبحسب موقع ”Foot Sur7“ الفرنسي، فإن جيرو قد يعود إلى بلاده بعدما تلقى عدة عروض من الدوري الفرنسي على رأسها من أولمبيك مارسيليا ورين.