سوشيال ميديا الرياضة.. مارادونا في أحضان النني وفينالدوم يرفض الاستسلام

بنزيما يطلب استقبال صديقه

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة كلبه في الطائرة، وطالب اللاعب من متابعيه استقبال صديقه، حيث علق ”قل أهلا لصديقي الصغير“.

تير شتيغن يعلن عودته

نشر مارك آندري تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه عقب عودته من الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلق اللاعب ”سعيد للعودة على الأخضر مرة أخرى“.

فينالدوم يرفض الاستسلام

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من خلف النظارة، وعلق اللاعب ”تسمح لي بالرؤية والتركيز وعدم الاستسلام أبدًا“.

My vision and focus allow me to never give up #mondaymotivation pic.twitter.com/FCOkd90Kqd — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) January 13, 2020

خوسيه خيمينيز: فخور بزملائي

نشر خوسيه خيمينيز لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”تويتر“ من لقاء الأمس في المباراة النهائية بكأس السوبر الإسباني، وعلق اللاعب ”نترك كل شيء في هذه الكأس الممتازة، لا شيء يلومني، فخور بزملائي في الفريق“.

Dejamos todo en esta Supercopa, nada que reprochar… Orgulloso de mis compañeros ???? pic.twitter.com/3S93eoq8Vh — Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) January 13, 2020

بوفون يوجه رسالة دعم إلى ديميرال

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صور له مع زميله ديميرال، وحرص الحارس على دعم زميله، حيث علق قائلا: ديميرال هذا هو التعبير الذي آمل أن أراه، حظ سعيد

Questa è l’espressione che spero di vedere sul volto di entrambi il più presto possibile! In bocca al lupo ragazzi! @Merihdemiral Nicolò #Zaniolo pic.twitter.com/8S1jYuV71L — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 13, 2020

كاسياس يطرح الأسئلة حول السوبر

طرح إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق عدة أسئلة لمتابعيه حول تقييم بطولة السوبر الإسباني والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وعلق الحارس الاسباني عبر موقع ”تويتر“ ”انتهت بطولة كأس السوبر الإسبانية، والآن أنا أسألك: ما رأيك في شكل 4 فرق؟ وما رأيك أنه قد تم اللعب في الخارج؟

Acabó la Supercopa de España. Y ahora os pregunto: 1) Qué os ha parecido el formato a 4 equipos?

2) Qué os parece que se haya llevado a jugar fuera? En este caso, Arabia Saudí. Os leo! — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 13, 2020

غوميز: يطلب القهوة للهروب من برودة الطقس

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من شوارع باريس، وعلق اللاعب: ليس باردا في باريس، أين يمكن أن نجد قهوة من فضلك؟

Is’t is cold in Paris, where can we find Gahwa ☕️ please ? ???????? pic.twitter.com/tFZnehBdyq — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 13, 2020

مارادونا في أحضان النني

نشر المصري محمد النني لاعب نادي بشكتاش التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية ماردونا، وعلق اللاعب ”واحدة من صوري المفضلة“.