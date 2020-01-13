 سوشيال ميديا الرياضة.. مارادونا في أحضان النني وفينالدوم يرفض الاستسلام – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة.. مارادونا في أحضان النني وفينالدوم يرفض الاستسلام

سوشيال ميديا الرياضة.. مارادونا في أحضان النني وفينالدوم يرفض الاستسلام

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما يطلب استقبال صديقه

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة كلبه في الطائرة، وطالب اللاعب من متابعيه استقبال صديقه، حيث علق ”قل أهلا لصديقي الصغير“.

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Say hello to my little friend ⚔️

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تير شتيغن يعلن عودته
نشر مارك آندري تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه عقب عودته من الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلق اللاعب ”سعيد للعودة على الأخضر مرة أخرى“.

فينالدوم يرفض الاستسلام
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من خلف النظارة، وعلق اللاعب ”تسمح لي بالرؤية والتركيز وعدم الاستسلام أبدًا“.

خوسيه خيمينيز: فخور بزملائي
نشر خوسيه خيمينيز لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”تويتر“ من لقاء الأمس في المباراة النهائية بكأس السوبر الإسباني، وعلق اللاعب ”نترك كل شيء في هذه الكأس الممتازة، لا شيء يلومني، فخور بزملائي في الفريق“.

بوفون يوجه رسالة دعم إلى ديميرال
نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صور له مع زميله ديميرال، وحرص الحارس على دعم زميله، حيث علق قائلا: ديميرال هذا هو التعبير الذي آمل أن أراه، حظ سعيد

كاسياس يطرح الأسئلة حول السوبر
طرح إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق عدة أسئلة لمتابعيه حول تقييم بطولة السوبر الإسباني والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وعلق الحارس الاسباني عبر موقع ”تويتر“ ”انتهت بطولة كأس السوبر الإسبانية، والآن أنا أسألك: ما رأيك في شكل 4 فرق؟ وما رأيك أنه قد تم اللعب في الخارج؟

غوميز: يطلب القهوة للهروب من برودة الطقس
نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من شوارع باريس، وعلق اللاعب: ليس باردا في باريس، أين يمكن أن نجد قهوة من فضلك؟

مارادونا في أحضان النني
نشر المصري محمد النني لاعب نادي بشكتاش التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية ماردونا، وعلق اللاعب ”واحدة من صوري المفضلة“.

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