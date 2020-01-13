شروط ميلان لبيع كريستوف بيونتيك إلى توتنهام

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، شروط إدارة نادي ميلان للموافقة على رحيل مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال إلى توتنهام الإنجليزي.

وبحسب موقع ”football.london“ الإنجليزي وصحيفة ”IlGiornale“ الإيطالية، فإن ميلان وضع شرطين للسماح برحيل بيونتيك.

وقالت ”Il Giornale“ إن الشرط الأول هو أن يكون الطلب المقدم للتعاقد مع بيونتيك عقد شراء نهائي وليس استعارة، في حين يقول الشرط الثاني، إن قيمة العقد يجب ألا تقل عن 30 مليون يورو.

ويتردد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع بيونتيك، بعد إصابة المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، وغيابه عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يتقلص دور بيونتيك، البالغ من العمر 24 عاما، مع ميلان، بعد التعاقد مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

الانتقال إلى توتنهام

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية قبل أيام أن توتنهام توصل إلى اتفاق مع ميلان للتعاقد مع بيونتيك، في صفقة ستكلف السبيرز 28 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيونتيك سيوقع عقدا مع توتنهام مدته 3 مواسم ونصف الموسم، على أن يدفع توتنهام 23.8 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة بالإضافة إلى 4.2 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات.

يشار إلى أن بيونتيك انتقل إلى ميلان من جنوة في يناير 2019، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، حتى يونيو 2023.

وسجل بيونتيك في نصف الموسم الماضي 11 هدفا، ما بين الدوري الإيطالي 9 أهداف وهدفين في كأس إيطاليا، لكنه في الموسم الحالي سجل 4 أهداف فقط.