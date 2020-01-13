مورينيو: كريستيان إريكسن سيشارك في مباراة توتنهام وميدلسبره رغم تقارير انتقاله

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن سيلعب ضد ميدلسبره في مباراة الإعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا الثلاثاء، رغم التقارير بشأن قرب انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأبلغ مورينيو مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين: ”إريكسن سيلعب غدا. كل لاعب لدينا سيكون مستعدا لمساعدة الفريق“.

وتراجع مستوى إريكسن (27 عاما)، الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران المقبل خلال الموسم الجاري، في ظل غموض مستقبله واستُبدل خلال الخسارة 0/1 من المتصدر ليفربول في الدوري الممتاز يوم السبت.

وبدا أن إريكسن، الذي سجل 51 هدفا في 223 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، يودع الجماهير عند خروجه من الملعب.

وانزعج بعض مشجعي توتنهام من أداء إريكسن المتواضع هذا الموسم، ويدرك مورينيو أن غموض مستقبله من العوامل التي أثّرت في مستوى اللاعب، وقال مورينيو: ”إذا سألتني عن الأسباب فأنا لست غبيا. أعمل في كرة القدم منذ سنوات طويلة.. لاعب في هذا الموقف وحتى لو كان بإرادته، أنا لا أنتقده.. من الطبيعي ألا يكون في قمة مستواه“.

وأضاف: ”لكنه يساعد الفريق في المباريات التي يلعبها ويظهر بشكل إيجابي ويساهم كما فعل أمام أولمبياكوس ونوريتش سيتي. لم يقدم أداء جيدا جدا ضد ليفربول ويجب أن أتقبل ذلك“.

وتجنب مورينيو الحديث عن استعارة جيدسون فرنانديز لاعب بنفيكا، مشددا على ضرورة التركيز في مواجهة ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية بعد تعادلهما 1/1 في اللقاء الأول.

وأضاف: ”الأولوية هذا الشهر للفوز غدا. مباراة صعبة وتدرك فرق الدرجة الثانية قدرتها على الفوز“.