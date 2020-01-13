هل يتعاقد يوفنتوس مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي؟

رد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، على التقارير التي تحدثت عن أن البيانكونيري سيتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن باراتيتشي قوله: ”أعتقد أن نملك مجموعة تنافسية بدرجة كبيرة، وسائل الإعلام تخبرنا أننا نملك عددا كبيرا من اللاعبين“.

وأضاف باراتيتشي ”غير المرجح التعاقد مع أي لاعبين جديد في السوق الشتوي“.

وكانت تقارير قد ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني، وليوناردو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ارتبط يوفنتوس بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند قبل أن ينضم إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأعلن يوفنتوس إصابة لاعبه التركي مريح دميرال بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في الغضروف المفصلي للركبة، الأحد، خلال الفوز 2/1 على روما في الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 48 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بنقطتين عن إنتر ميلان الثاني.

ويلعب يوفنتوس مع أودينيزي في دور الـ16 بكأس إيطاليا، الأربعاء، علما أنه تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا حيث يلعب مع ليون الفرنسي.