رسميا.. ميلان يعلن التعاقد مع المدافع الدانماركي سيمون كاير

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع المدافع الدانماركي سيمون كاير، في صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا للموقع الرسمي لإشبيلية، فإن سيمون كاير مدافع الفريق المعار إلى أتالانتا، انتقل بشكل رسمي إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وكان سيمون كاير تجاوز الكشف الطبي في ميلان، صباح السبت الماضي، قبل أن ينضم اليوم بشكل رسمي.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن قيمة تحويل عقد اللاعب من إعارة إلى بيع نهائي تبلغ 2.5 مليون يورو فقط.

يذكر أن ميلان كان يبحث عن ضم مدافع جديد بسبب إصابة ليو دوارتي، بجانب إعارة ماتيا كالدارا بشكل رسمي إلى أتلانتا.

وكان ميلان ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقط خلال الميركاتو الشتوي الجاري.