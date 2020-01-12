تقرير: إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، إن إنتر ميلان، توصل لاتفاق مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط نادي توتنهام الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن إريكسن يريد الانتقال إلى إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، لكن إدارة توتنهام ترفض بيع اللاعب بأقل من 17 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن، البالغ من العمر 27 عاما، مع توتنهام، في يونيو المقبل، وهو ما يعني أن اللاعب سيغادر السبيرز مجانا، حال فشل صفقة مغادرته في السوق الشتوي الحالي.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إلى أن إريكسن وافق على خفض راتبه من 8.5 إلى 6.5 مليون إسترليني؛ لتسهيل انتقاله إلى إنتر ميلان، وأوضحت أن عقد اللاعب مع النيراتزوري يمتد لـ4 سنوات ونصف السنة.

في حين ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن إنتر ميلان استقر على إدخال الأورغواياني ماتياس فيتشينو، ضمن صفقة التعاقد مع إريكسن.

وشارك إريكسن في 25 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها، علما أنه انضم للسبيرز من أياكس أمستردام الهولندي صيف العام 2013، مقابل 13 مليون يورو.

وسجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 في 302 مباراة، مع توتنهام، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد، الصيف الماضي، لكن يبدو أن إنتر ميلان الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

ويملك إنتر ميلان 46 نقطة من 19 مباراة في الدوري الإيطالي، ويأمل في التتويج باللقب الذي أحرزه لآخر مرة موسم 2009/2010.