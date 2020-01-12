أهداف مباراة يوفنتوس وروما: 2/0 للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم ديميرال لاعب نادي يوفنتوس بهدف في شباك روما، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وأحرز ديميرال هدفه في الدقيقة الثالثة من متابعة لعرضية زميله.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

ديميرال سجل الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 3 : pic.twitter.com/ZldQ1WKU6U — GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 12, 2020

رونالدو سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 10 : pic.twitter.com/ab9zQYDG9Z — GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 12, 2020

يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 45 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطة واحدة، بعد تعادل النيراتزوري مع أتلانتا، في حين يحتل روما المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

لم يعرف يوفنتوس طعم الخسارة سوى مرة واحدة في 18 مباراة في الدوري الإيطالي، في حين خسر روما 3 مرات.

وسجل يوفنتوس 35 هدفا واستقبل 17 هدفا، في المقابل سجل روما 33 هدفا واستقبل 19 هدفا.

والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف يوفنتوس برصيد 13 هدفا، بينما يبقى البوسني إدين دجيكو هداف روما بـ 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين روما ويوفنتوس بفوز روما 2/0 في شهر مايو الماضي ببطولة الدوري.