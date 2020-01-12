كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

يخوض نادي يوفنتوس اختبارا صعبا أمام روما في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

ويبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز لمواصلة سباق الصدارة، في مواجهة طموحات روما، ما يرسم ملامح صِدام كروي مثير ترصد ملامحه شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 45 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطة واحدة، بعد تعادل النيراتزوري مع أتلانتا، في حين يحتل روما المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

لم يعرف يوفنتوس طعم الخسارة سوى مرة واحدة في 18 مباراة في الدوري الإيطالي، في حين خسر روما 3 مرات.

وسجل يوفنتوس 35 هدفا واستقبل 17 هدفا، في المقابل سجل روما 33 هدفا واستقبل 19 هدفا.

والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف يوفنتوس برصيد 13 هدفا، بينما يبقى البوسني إدين دجيكو هداف روما بـ 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين روما ويوفنتوس بفوز روما 2/0 في شهر مايو الماضي ببطولة الدوري.

مفاجأة روما

يبحث روما عن تحقيق مفاجأة بالفوز على يوفنتوس وإن كان انتصار الجيلاروسي ليس غريبا، بدليل أن آخر لقاء بين الفريقين انتهى بفوز روما، ولكن تذبذب نتائج روما قد لا يعطي الجماهير الثقة الكافية لإسقاط اليوفي.

وأكد باولو فونسيكا مدرب روما قبل اللقاء أن مواجهة يوفنتوس صعبة، خاصة مع وجود المدرب ماوريسيو ساري، الذي وصفه بأحد أفضل مدربي كرة القدم في العالم.

وأشار فونسيكا إلى أن يوفنتوس فريق مختلف ولديه عقلية الفوز، موضحا أن اللقاء سيكون صعبا وقويا.

ويغيب عن روما عدة عناصر مهمة، على رأسها دافيد زاباكوستا وخافيير باستوري وبريان كريستان ودافيد سانتون وجوستين كلويفرت.

ويعتمد روما على تشكيلة تضم الحارس باو لوبيز، وأمامه رباعي الدفاع كريس سمولينغ وجيانلوكا مانشيني وليوناردو سبانيزولا وألكسندر كولاروف.

ويقود خط الوسط أمادو دياوارا وجوردان فيرتوت كثنائي ارتكاز وأمامهما لورينزو بيلغريني صانع ألعاب مع الجناحين نيكولو زانيولو ودييغو بيروتي مع المهاجم إدين دجيكو.

أسلحة يوفنتوس

يحشد يوفنتوس أسلحته لعبور عقبة روما، خاصة أن الصفوف تبدو شبه مكتملة عدا غياب الثنائي سامي خضيرة وجورجيو كيليني للإصابة، ورودريغو بينتاكور للإيقاف.

وتحدث المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بواقعية عن المباراة، مؤكدا أن روما فريق قوي يلعب بطريقة رائعة ولديه ميزة استعادة الكرة بعد الضغط.

ويعتمد يوفنتوس على تشكيلته التي تضم الحارس فيوتشك تشيزني، وأمامه رباعي الدفاع ليوناردو بونوتشي وميريح ديميرال وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الوسط آدريان رابيو وبجواره ميراليم بيانيتش وبلايس ماتويدي، بينما يلعب ساري بمثلث هجومي يضم آرون رامسي وكريستيانو رونالدو وغونزالو هيغواين.

وقال حازم إمام نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للاعبي يوفنتوس، خاصة أن روما لديه أسلحة قوية في لقاء اليوم على رأسها الدعم الجماهيري.

وأوضح أن روما يلعب بشكل هجومي وكرة سريعة ويتميز بالضغط، كما أن يوفنتوس لديه أسلحة هجومية مميزة وفاز على كالياري برباعية في اللقاء الأخير.

وأشار إلى أن يوفنتوس يعول على قدرات هجومه مع وجود رونالدو ورامسي هيغواين وأيضا بيانيتش كعقل مفكر في الملعب.

وأكد أن روما لديه خطط هجومية مميزة أيضا ويملك قناصا قديرا وهو إدين دجيكو، مع انطلاقات الظهيرين، وخاصة كولاروف الظهير الأيسر المتميز.

وأوضح أن روما من الفرق التي تعتمد على الضغط واسترداد الكرة باستمرار، وهو ما سيرهق يوفنتوس، مؤكدا أن اليوفي سيكون في مهمة صعبة للعبور بالنقاط الثلاث.