التشكيلة المتوقعة لمباراة روما ضد يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (إنفوغرافيك)

يواجه، مساء اليوم الأحد، فريق يوفنتوس نظيره روما على ملعب الأولمبيكو بقمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويبحث يوفنتوس، حامل اللقب، عن تحقيق الفوز للانفراد بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو.

ويتقاسم يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، مع إنتر ميلان، برصيد 45 نقطة، بعد مرور 18 جولة، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويعاني روما من العديد من الغيابات بسبب الإصابات، وهم فازيو، سانتون، كريستانتي، ميختاريان، باستوري، كلويفرت، عدا ذلك لن يفتقد الذئاب أي لاعب آخر.

في المقابل، سيفتقد يوفنتوس العديد من اللاعبين للإصابة وهم الألماني سامي خضيرة بالإضافة إلى المدافع المخضرم جورجيو كيليني.

يشار إلى أن روما تغلب على يوفنتوس في آخر مباراة أقيمت بين الفريقين على نفس الملعب بهدفين دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة القمة الإيطالية بين فريقي روما ويوفنتوس في تمام العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا ربعا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة إلا ربعا بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : كوادرادو، أليكس ساندرو، ديميرال، بونوتشي

خط الوسط : ماتويدي، بيانيتش، آرون رامسي، أدريان رابيو

خط الهجوم : باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو

تشكيلة روما المتوقعة:

وسيعتمد المدرب فونيسكا على طريقة 4/2/3/1 بتواجد لوبيز في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كولاروف، مانسيني، سمولينغ وفلورينزي، وفي خط الوسط هناك فيرتوت ودياورا، وأمامهما الثلاثي بيروتي وبيليغريني وزانيولو وفي المقدمة دجيكو.