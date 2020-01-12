عناوين الصحف الرياضية: ”سوبر ديربي في السعودية“.. و“تشافي الآن“.. وأتالانتا يقدم هدية ليوفنتوس (صور)

شكل نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، الذي يجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وتطورات قضية مدرب برشلونة بين فالفيردي وتشافي هيرنانديز، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالدوري السعودي وتصدر الهلال، وكأس آسيا تحت 23 عاما المؤهل لأولمبياد طوكيو، وتطورات إصابة لويس سواريز والعملية الجراحية التي يخضع لها والصراع على صدارة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يجمع قطبي مدريد في جدة، وكتبت: ”ريال مدريد أتلتيكو نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية“.

كما تحدثت الصحيفة عن كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”خيتافي الفريق الوحيد من الدرجة الأولى الذي يخرج من المنافسة“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، والذي أكد لقاءه مع وفد برشلونة لكنه لم يؤكد موافقته على تدريب البلوغرانا.

سبورت

ركزت الصحيفة على قضية مدرب برشلونة وإمكانية تعيين تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”تشافي يقرر اليوم“.

كما تحدثت عن فالفيردي المدرب الحالي للفريق، وكتبت: ”الحكم على فالفيردي“.

الصحيفة تحدثت عن نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”نهائي بين ضيفين في المملكة العربية السعودية“.

الصحيفة اهتمت بلويس سواريز، مهاجم برشلونة، وكتبت: ”سواريز يجري اليوم عملية جراحية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار المدرب القادم لبرشلونة واهتمام إدارة الفريق بتشافي هيرنانديز لاعبها السابق والمدرب الحالي للسد القطري، وكتبت: ”تشافي الآن“.

كما تحدثت عن نهائي السوبر الإسباني في السعودية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”ديربي لنهائي بين ضيفين“.

كما تحدثت الصحيفة عن إصابة لويس سواريز وإجرائه عملية جراحية ستغيبه لفترة عن الملاعب.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يقام في جدة اليوم الأحد، ويجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سوبر ديربي“.

كما تحدثت عن العملية الجراحية لمهاجم برشلونة لويس سواريز، وكتبت: ”سواريز يجري عملية جراحية ويغيب 6 أسابيع“.

كما تحدثت عن مفاجأة كأس ملك إسبانيا بإقصاء خيتافي أمام بادلونا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على استعادة أولمبيك ليون لمساره الجيد في الدوري الفرنسي، حيث عاد بالفوز خارج ملعبه أمام بوردو.

كما تحدثت عن لقاء القمة بين باريس سان جيرمان وموناكو، وكتبت: ”الكل للهجوم“.

واهتمت بالجزائري إسلام سليماني مهاجم موناكو، وكتبت: ”سليماني غاضب“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو على نابولي وبقائه في صراع اللقب، وكتبت: ”لاتسيو من أجل لقب الدوري الإيطالي“.

كما تحدثت عن تعادل إنتر ميلان أمام أتالانتا، ولقاء روما ويوفنتوس المقرر يوم الأحد، وكتبت: ”يوفنتوس من أجل الصدارة وروما من أجل مراكز دوري الأبطال“.

الصحيفة تحدثت عن تسجيل زلاتان إبراهيموفيتش أول أهدافه رفقة ميلان والذي قاده للفوز.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلان أمام أتالانتا، وكتبت: ”أتالانتا كبير يوقف إنتر ميلان وهدية ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن تسجيل إبراهيموفيتش أول أهدافه رفقة ميلان وقيادته للفوز، قائلة: ”إبراهيموفيتش يعيد إطلاق الروسونيري“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز الهلال أمام الوحدة وتصدره الدوري السعودي، وكتبت: ”الأزرق والأسد يتصدران“.

كما تحدثت عن نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، وكتبت: ”الأخضر في مهمة الحسم“.

الصحيفة اهتمت أيضا بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن التعاون: ”السواط يرفض عرض التعاون“، وعن النصر: ”تمزق الساق يبعد المنصور“.

الصحيفة اهتمت باستعداد قطبي مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني في جدة.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على سباق الهجن، وكتبت: ”هجن الرئاسة تخطف رمزي اللقايا المفتوح.. متعبة أول الأبكار وسراب بطل الجعدان“.

كما تحدثت عن كأس آسيا تحت 23 سنة، وكتبت: ”الأبيض الأولمبي يترقب مباراة تقرير المصير“.

واهتمت الصحيفة بغياب اللاعب الشاب في الدوري الإماراتي، وكتبت: ”اللاعب الشاب ضحية الأنانية.. الأندية تبحث عن المصلحة الخاصة“.

وتحدثت عن لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة، وكتبت: ”سوبر مدريد في جدة“.