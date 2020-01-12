بالتعاون مع رايولا.. يوفنتوس يستهدف ضم صفقتين من الدوري الهولندي بجانب بوغبا

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي العمل على إتمام عدد من الصفقات الشابة المميزة، للحفاظ على استقرار الفريق فنيا في السنوات المقبلة.

ويسعى يوفنتوس لضمان استمرار سيطرته على الألقاب المحلية في إيطاليا، بجانب تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويواجه يوفنتوس منافسة شرسة خلال الموسم الجاري من جانب فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي.

تعاون مع رايولا

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن كلا من إدارة يوفنتوس ومينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير تولي التعاون المشترك بينهما أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمواسم الانتقالات.

وأشار الموقع إلى أنه بجانب صفقة بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، التي يسعى البيانكونيري لحسمها، توجد عدة من الخيارات الأخرى المطروحة أمام إدارة النادي الإيطالي.

ثنائي هولندي

يدرك مينو رايولا جيدا أن يوفنتوس يعد فرصة جيدة لجميع المواهب التي يدير أعمالها، ويمتلك رايولا نشاطا واسعا في هولندا، حيث يمتلك الكثير من الاستثمارات المميزة للمستقبل.

وكشف ”كالتشيو ميركاتو“ عن سعي يوفنتوس لضم رايان غرافينبيرش نجم أياكس أمستردام الصاعد، الذي كان محل اهتمام البيانكونيري خلال العام الماضي.

كما أبدى يوفنتوس اهتماما واضحا بموهبة هولندية أخرى، وهو كالفن ستينغز جناح فريق أي زي الكمار الهولندي.

ويتزايد تقييم ستينغز بشكل مستمر خلال الموسم الحالي بعد أن نجح في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 11 هدفا أخرى لفريقه.

ويمتلك الجناح الهولندي عقدا يمتد حتى عام 2023 مع الكمار، ويأمل يوفنتوس في استغلال العلاقة المميزة مع رايولا لحسم هذه الصفقة وإنهاء المفاوضات مع النادي الهولندي.