إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أوقف أتلانتا مسيرة إنتر ميلان، بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، في مباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب ”جوزيبي مياتزا“، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أهداف اللقاء لصالح أصحاب الأرض، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الأفاعي، بهدف نظيف.

إنتر ميلان 1 × 1 أتالانتا | أهداف المباراة 🎥#InterAtalanta

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/lrySHhH5uY — fastergoal499 (@fastergoal499) January 11, 2020

وفي الشوط الثاني، كثف أتالانتا هجومه بحثًا عن تعديل الكفة، حتى تحقق له ما أراد، حين سجل روبن جوسينس، هدفًا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة، تحصل الضيوف على ركلة جزاء، انبرى لها لويس مورييل، ولكن هاندانوفيتش، تصدى لها ببراعة، محافظًا على نقطة التعادل.

وارتفع رصيد إنتر إلى النقطة 46 في صدارة ترتيب الكالتشيو، في انتظار ملاقاة يوفنتوس خصمه روما، غدًا الأحد، بينما يمتلك أتالانتا 35 نقطة، في المركز الرابع.