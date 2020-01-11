تقرير: إنتر ميلان يحسم صفقة كريستيان إريكسن بعد تعثر مفاوضاته مع فيدال

أشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، واسعة الانتشار، إلى أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، بالانضمام للفريق حتى عام 2024.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان وإريكسن اتفاقا على كافة شروط العقد شفهيا خلال الساعات القليلة الماضي من خلال لقاء مسؤولي متصدر الدوري الإيطالي مع وكيل أعمال اللاعب الدولي الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي ورفض تجديده.

ويبدو أن توتنهام هوتسبير لا يمانع رحيل اللاعب، لكن بعد دفع قيمة الانتقال، خاصة أنه تتبقى في عقده ستة شهور، وفي حال بقائه في النادي سينتقل مجانا.

ولم يتصل بعد جوزيبي موراتا، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، بدانييل ليفي، رئيس ومالك توتنهام، الذي يطالب بالحصول على 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات قائد الدنمارك لكن النادي الإيطالي يتوقع النزول بالسعر.

وخاض إريكسن 298 مباراة مع توتنهام، وساهم في وصول الفريق اللندني لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، لكنه شارك ست مرات فقط كبديل في الدوري منذ وصول المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في نهاية العام الماضي.

ويأتي اتفاق إنتر ميلان مع إريكسن بعد فشل المفاوضات مع برشلونة بشأن الحصول على خدمات لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، الذي أجل قراره للتأكد من بقاء أو رحيل ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني.

إذ يحتاج إنتر ميلان لتحديد مصير الصفقة سريعا في ظل انتهاء فترة الانتقالات بنهاية الشهر الحالي، لذلك جاء التعاقد مع إريكسن الذي سيتم إنهاء صفقته تماما خلال الأسبوع الحالي، حيث يتم عقد اجتماعات لا تقل أهمية مع ميلان لتبادل بوليتانو-كيسي ومع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات آشلي يونغ.

وكذلك التفاوض مع تشيلسي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي قرر الرحيل عن النادي اللندني لعدم مشاركته في المباريات.