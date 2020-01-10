تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: نجم نابولي ينتظر إشارة ريال مدريد.. وثنائي برشلونة مطلوب في إنجلترا

بدأت الأحاديث بقوة داخل الأندية الأوروبية الكبرى لتدعيم الصفوف في شهر يناير الجاري، خاصة ريال مدريد بجانب تحركات نادي برشلونة لحسم خططه في المرحلة القادمة، مع أنباء تتصاعد حول تولي تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري قيادة البارسا.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية الكبرى خلال السطور القادمة:

نجم نابولي ينتظر إشارة ريال مدريد

يترقب اللاعب فابيان رويز نجم وسط فريق نابولي الإيطالي إشارة نادي ريال مدريد الإسباني إتمام انتقاله بشكل رسمي إليه في شهر يناير الجاري.

وأكد تقرير نشره موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني أن رويز أصبح على وشك الرحيل عن نادي نابولي في ظل الخلاف مع إدارة النادي بسبب راتبه السنوي بجانب تراجع النتائج.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد بصدد التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو لحسم الصفقة.

وكشفت شبكة ”سكاي ألمانيا“ وجود بند في عقد إعارة اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند الألماني الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت الشبكة الألمانية أن دورتموند يملك بند أحقية الشراء حال رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب خلال الموسم الجديد، كما أن مسألة انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني ستكون صعبة بعض الشيء في ظل وجود هذا البند.

وزعم موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن ريال مدريد دخل في مفاوضات لضم حارس نادي ميلان جيانلويجي دوناروما الذي ينتهي عقده بنهاية صيف 2021، وأكد تقرير نشره الموقع أن الحارس ينتظر قرار نادي ريال مدريد بخصوص ضمه.

وأشار التقرير إلى أن دوناروما يرغب في الرحيل في ظل رفض إدارة ميلان زيادة الرواتب، وبدأ التخطيط للرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة أن مدير أعماله مينو رايولا بدأ تسويقه في عدة أندية على رأسها ريال مدريد.

ثنائي برشلونة على رادار البريمييرليغ

دخل نادي ليستر سيتي في مفاوضات للتعاقد مع النجم السنغالي موسى واجي لاعب فريق برشلونة لضمه خلال شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن واجي سيكون البديل المناسب للاعب ريكاردو بيريرا الظهير الأيمن لفريق ليستر الذي اقترب من الرحيل، بعد تلقيه مفاوضات من جانب ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام للرحيل في الشتاء.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن اهتمام نادي توتنهام أيضا بضم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة في انتقالات يناير الجارية لتدعيم هذه الجبهة، خاصة أن مورينيو مدرب السبيرز طلب تدعيم هذا المركز.

أرتيتا يقنع تشاكا ويفاوض أوباميانغ

نجح المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي في إقناع النجم السويسري جرانيت تشاكا لاعب الوسط بالبقاء في الفريق، رغم الانتقادات التي واجهها اللاعب مؤخرا ودفعته للتفكير في المغادرة إلى هيرتا برلين الألماني خلال الانتقالات الشتوية.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه أقنع تشاكا بالبقاء، موضحا أنه تحدث مع اللاعب حول أهمية دوره وبقائه مع الفريق خلال الفترة القادمة واستجاب اللاعب بصورة كبيرة.

وتحدث أرتيتا أيضا عن مفاوضاته للإبقاء على النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف الفريق، وإثنائه عن فكرة الرحيل، كما حاول البعض تصوير ذلك في المرحلة الماضية.

واستبعد أرتيتا إتمام صفقات جديدة لآرسنال في شهر يناير الجاري، موضحا أن آرسنال قد يضم صفقة وحيدة إذا استلزم وقد لا يضم أي لاعبين في انتقالات الشتاء.

فشل رحيل مهاجم تشيلسي إلى إنتر

تعثرت صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي إلى نادي إنتر الإيطالي.

وذكرت شبكة ”سكاي إيطاليا“ أن جيرو اتفق بالفعل على المغادرة إلى إنتر بعد مفاوضات تمت بناء على طلب الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب إنتر الذي قاد تشيلسي من قبل، لكن إدارة البلوز رفضت رحيل اللاعب.