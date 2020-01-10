لقطع الطريق على ريال مدريد.. ميلان يسعى لتمديد عقد جيانلويجي دوناروما

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة، عن سعي ميلان لتمديد عقد حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما لقطع الطريق على ريال مدريد الإسباني الذي يرتبط بالتعاقد مع اللاعب.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن تعاقد ميلان مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أسهم في تحسن العلاقة بين إدارة ميلان ووكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا.

ورايولا الذي يملك الجنسيتين الهولندية والإيطالية هو وكيل أعمال إبراهيموفيتش ودوناروما، وبالتالي فإن تحسن علاقته مع إدارة ميلان قد يسهم في تمديد عقد الحارس دوناروما مع الروسونيري.

وبحسب ”كالتشيو ميركاتو“ فإن دوناروما، الذي ينتهي عقده مع ميلان صيف 2021، يرغب في تمديد عقده مع الروسينيري بنفس الراتب الذي يحصل عليه حاليا، وهو 6 ملايين يورو، لكن الموقع أشار إلى أن مسؤولي ميلان يريدون خفض جميع الرواتب الكبرى في الفريق.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن باولو مالديني المدير التقني لميلان، وزفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة، يريان أن مسألة تمديد عقد دوناروما، البالغ من العمر 20 عاما، أولوية النادي بعدما ظهر اهتمام ريال مدريد بضم الحارس الشاب.

وشارك دوناروما مع ميلان في 181 مباراة، استقبل فيها 189 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 65 مباراة، ويشار إلى أن ميلان يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.