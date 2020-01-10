صحيفة: توتنهام يتوصل لاتفاق مع ميلان لضم كريستوف بيونتيك

ذكرت صحيفة ”“صن“ البريطانية أن توتنهام الإنجليزي توصل لاتفاق مع ميلان الإيطالي لضم مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك مقابل 28 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب الصحفية فإن المهاجم البولندي البالغ من العمر 24 عاما سيوقع عقدا لمدة 3 مواسم ونصف الموسم وسيجري الفحوصات الطبية خلال 48 ساعة المقبلة.

وسيدفع توتنهام 23.8 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة بالإضافة لـ4.2 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات.

وجاء توجه توتنهام للتعاقد مع مهاجم ميلان بعد تأكد إجراء مهاجمه ونجمه الدولي الإنجليزي هاري كين لعملية جراحية ستغيبه عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

ودخلت إدارة توتنهام بسرعة لسوق الانتقالات الشتوية حيث طالب البرتغالي جوزيه مورينيو من الرئيس دانييل ليفي البحث عن مهاجم لتعويض النجم الإنجليزي المصاب.

وكان كريستوف بيونتيك محط اهتمام فرق إنجليزية أخرى أبرزها ويستهام يونايتد وكريستال بالاس لكن بحسب صحيفة ”صن“ فإن إدارة توتنهام تحركت بسرعة لإقناع إدارة ميلان بالصفقة.

ودفع ميلان مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لضم كريستوف بيونتيك من جنوة في كانون الثاني/ يناير 2019 وسجل في نصف الموسم الماضي 11 هدفا ما بين الدوري الإيطالي 9 أهداف وهدفين في كأس إيطاليا، لكنه في الموسم الحالي لم يسجل سوى 4 أهداف.

وأدى تعاقد ميلان مع لاعبه السابق المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لرغبة المهاجم البولندي في الخروج بحثا عن دقائق أكثر للعب وكان يأمل في التوقيع لفريق كبير.

ويعاني توتنهام من عدة إصابات في صفوفه مع تواجد عدة لاعبين تنتهي عقودهم الصيف المقبل وهو ما دفع المدرب البرتغالي للمطالبة بصفقات في الشتاء.

ويغيب عن الفريق بسبب الإصابة الحارس الفرنسي الدولي هوغو لوريس، ولاعب الوسط البلجيكي موسى ديمبلي والذي لن يعود قبل نيسان/ أبريل القادم، والفرنسي تانغي ندومبيلي والظهير الأيسر داني روز والمدافع الويلزي بن ديفيز.