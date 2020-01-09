بعد تأكد غيابه حتى أبريل.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها هاري كين

تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ضربة قوية، بعدما تأكد غياب مهاجمه وقائده هاري كين حتى أبريل المقبل، حيث سيخضع لجراحة على مستوى عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج هاري كين في الدقيقة 75 من مباراة توتنهام مع ساوثهامبتون في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الأول من يناير.

وأعلن توتنهام أن كين البالغ من العمر 26 عاما سيغيب عن الملاعب حتى أبريل المقبل، وهو ما قد يؤثر على فرص السبيرز في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد ينعكس غيابه على منتخب إنجلترا، حال لم يكن اللاعب جاهزا للمشاركة في أمم أوروبا 2020، حيث سيغيب عن مباراتين استعداديتين لبطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا والدنمارك.

وسيغيب هاري كين عن مباراتي توتنهام مع لايبزيغ الألماني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي.

وتقام مباريات ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين 7 و15 أبريل، ما يعني أن هاري كين قد يغيب عن مباراتي السبيرز حال تأهله لدور الـ8.

وفيما يلي مباريات توتنهام التي سيغيب عنها هاري كين.

1. 11 يناير أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

2. 14 يناير أمام ميدلسبره في كأس رابطة المُحترفين.

3. 18 يناير أمام تفورد في الدوري الإنجليزي.

4. 22 يناير أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

5. 2 فبراير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

6. 16 فبراير أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

7. 19 فبراير أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

8. 22 فبراير أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

9. 1 مارس أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

10. 7 مارس أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

11. 10 مارس أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

12. 14 مارس أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

13. 21 مارس أمام ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 30 نقطة من 21 مباراة.