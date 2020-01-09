بيبي ماروتا يواصل الضغط على نادي برشلونة للتعاقد مع أرتورو فيدال

تحدث بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي عن التقارير التي تربط النيراتزوري بالتعاقد مع النجم التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة الإسباني.

وقال ماروتا في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”إنها لحظة مهمة بالنسبة لإنتر ميلان، نريد الاستمرار، أرتورو فيدال ضمن أهدافنا“.

وأضاف ماروتا: ”نعمل بجدية لتحسين جودة إنتر ميلان، نحن بحاجة للتعاقد مع صفقات مهمة، لكن هناك صعوبات“.

وبشأن إمكانية التعاقد مع آشلي يونغ من مانشستر يونايتد قال ماروتا: ”هناك الكثير من الشائعات، لكن تعلمون أنه ما لا يحدث الليلة يمكن أن يحدث غدا“.

ومع المعروف أن إنتر ميلان يريد التعاقد مع فيدال، البالغ من العمر 32 عاما، وما زاد من احتمال ذلك رفع اللاعب شكوى ضد ناديه برشلونة للحصول على مبلغ بقيمة 2.4 مليون يورو، لكن الشكوى رُفضت.

وانتقل فيدال من بايرن ميونخ إلى برشلونة صيف العام 2018، وشارك مع النادي الكتالوني في 73 مباراة، وسجل له 9 أهداف وصنع 8.

ويريد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان العمل مجددا مع فيدال، بعد أن عملا سويا في يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب فيدال تحت قيادة كونتي في 111 مباراة، وسجل 34 هدفا، وصنع 19.

ويملك إنتر ميلان 45 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ويتقدم بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي يملك نفس الرصيد، ويأمل إنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الذي أحرزه لآخر مرة موسم 2009/2010.

وانتقل إنتر ميلان للمشاركة في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعد برشلونة المتصدر، وبروسيا دورتموند الثاني.