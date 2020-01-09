جماهير ريال مدريد توجه رسالة لكريستيانو رونالدو (شاهد)

شهد فوز ريال مدريد على فالنسيا في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) رفع أحد جماهير النادي الملكي من السعوديين لافتة تشيد بكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وظهرت لافتة كبيرة في المدرجات بالاستاد مكتوب عليها بالإنجليزية ”كريستيانو رونالدو، نحن لا ننساك 450 هدفا في 438 مباراة. أنت لا تتكرر“.

وكان رونالدو الشهر الماضي في السعودية ولكن في العاصمة الرياض عندما خسر فريقه الحالي يوفنتوس أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالية.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس عقب نهاية كأس العالم 2018 في روسيا ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته رغم أنه سيكمل عامه الخامس والثلاثين الشهر المقبل.

وسجل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد هدفا مباشرا من ركلة ركنية ليتأهل فريقه لنهائي كأس السوبر الإسبانية المعدلة والمقامة في السعودية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فالنسيا يوم الأربعاء.

ولمح الدولي الألماني كروس حارس فالنسيا متقدما عن مرماه ليفتتح التسجيل في الدقيقة الـ15 بعد أن سدد مباشرة في الشباك بينما كان الحارس لا يزال ينظم دفاعه.

وسجل إيسكو ولوكا مودريتش الهدفين الآخرين قبل وبعد الاستراحة ليريحا فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قبل أن يقلص داني باريخو الفارق لفالنسيا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيلتقي ريال مدريد مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى المقررة الليلة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في النهائي يوم الأحد المقبل في ”الجوهرة المشعة“ أيضا التي تستضيف كل مباريات النسخة الموسعة من البطولة.