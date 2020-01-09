كارفخال يرد على انتقادات مدرب برشلونة لمشاركة ريال مدريد وأتلتيكو في بطولة السوبر الإسباني

انتقد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة النظام الجديد لكأس السوبر الإسباني قبل مواجهة فريقه لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي يومه الخميس بجدة في السعودية.

واعتبر فالفيردي أن الطريقة الجديدة لكأس السوبر الإسباني وتواريخها غير مفهومة كما تساءل حول أحقية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في المشاركة رغم كونهما لم يفوزا لا بلقب الدوري الإسباني ولا لقب كأس الملك.

وكان النظام السابق يقضي بمواجهة حامل لقب الدوري الإسباني مع حامل لقب كأس الملك أو وصيفه في حال فوز فريق بالثنائية وذالك في شهر آب / أغسطس قبل بداية الموسم في إسبانيا.

وجاء الرد على فالفيردي من لاعب ريال مدريد الظهير الأيمن الدولي الإسباني داني كارفخال والذي قال بعد الفوز على فالفنسيا في نصف النهائي ردا على تصريحات مدرب برشلونة :“ فليرفع شكاية ”.

وأكد كارفخال أن النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني مختلفة وقال :“ إنه شيء مختلف جديد والجو مختلف هذه هي الكلمة ”.

وانتقد كارفخال النسخة القادمة بشكل غير مباشر وقال :“ شاركت في كأس السوبر الإسباني في أغسطس وكثير من الناس كانوا في إجازة، بل لعبت كلاسيكو في كأس السوبر الإسباني ولم تكن الأجواء أجواء كلاسيكو ”.

وأشعلت تصريحات فالفيردي وكارفخال الأجواء حسب صحيفة “ سبورت “ قبل كلاسيكو محتمل في المسابقة في النهائي في حال تأهل برشلونة.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد تجاوزه فالنسيا 3-1 في لقاء قدم خلاله مستوى مميزا وينتظر الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد الذي يجرى يوم الخميس في ملعب الجوهرة بجدة.

وقد يكون النهائي المقرر الأحد المقبل عبارة عن كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد أو ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.