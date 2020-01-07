عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: ريال مدريد ”دون سحرة“ في الشرق.. وموعد مع الثأر (صور)

شكل كأس السوبر الإسباني الذي يقام في المملكة العربية السعودية وأخبار القطبين برشلونة وريال مدريد وتسجيل كريستيانو رونالدو لهاتريك برفقة يوفنتوس وبداية زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بقمة الهلال والأهلي في الدوري السعودي وديربي مانشستر في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين واستعدادات المنتخب الإماراتي ورالي دكار الذي يقام في السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية وكتبت :“ تحدي السعودية، أكثر من مجرد كأس سوبر ”.

كما تحدثت عن تأهل إسبانيا في التنس في كأس الاتحاد لربع النهائي دون خسارة أي مجموعة.

سبورت

ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني في السعودية ومشاركة برشلونة وكتبت :“ عملية كأس السوبر ”.

كما تحدثت عن مشاركة ريال مدريد وكتبت :“ ريال مدريد يسافر دون غاريث بيل وبنزيما“.

كما تحدثت عن الدوري الإيطالي وبداية السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت :“ إبراهيموفيتش يبدأ في ميلان فقير ”.

الصحيفة تحدثت عن تأهل إسبانيا في كأس الاتحاد للتنس للأدوار المقبلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار وارتباطه ببرشلونة وكتبت :“ غريزمان : نعم لنيمار ”.

كما تحدثت عن السوبر الإسباني وريال مدريد وكتبت :“ بنزيمة يصاب وبيل مريض يبقيان خارج السوبر الإسباني ”.

كما اهتمت بالدوري الإيطالي وكتبت :“ رونالدو يسجل ”هاتريك“ وميلان دون أهداف في يوم عودة زلاتان إبراهيوفيتش ”.

آس

ركزت الصحيفة على غيابات ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني والتي شهدت أيضا غياب بنزيما وغاريث بيل وكتبت :“ دون سحرة في الشرق“.

كما اهتمت بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى وكتبت :“ كريستيانو سجل ”هاتريك“ في الدوري الإيطالي في يوم بداية إبراهيموفيتش ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كرة القدم الفرنسية وكتبت :“ الشخصيات الثلاثين التي تصنع كرة القدم الفرنسية ”.

كما اهتمت بكأس فرنسا وتأهل روان على حساب ميتز وكتبت :“ روان كفريق كبير ”.

كما تحدثت عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت :“ بطولة أستراليا المفتوحة : فرضية الإلغاء ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء القمة المؤجل بين الهلال والأهلي وكتبت :“ جحفلي أساسي وجروس يستعين بالبوسني ”.

كما تحدثت عن رالي دكار الذي يجرى حاليا في السعودية في سابقة لهذا الرالي الكبير والعالمي.

الصحيفة تحدثت عن النصر السعودي وكتبت :“ وليد يقطع الإجازة ويطلب المشاركة “ و “ مادو : لم أقصد إيذاء تاومبا ”.

كما اهتمت بالسوبر الإسباني الذي يقام في جدة وكتبت :“ أبطال إسبانيا يطلبون التشديد الأمني ”.

واهتمت أيضا بالاتحاد وكتبت :“ كات يستعجل قيد اللاعبين ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الأولمبياد الخاص وكتبت :“ نيلسن العالمية : الأولمبياد الخاص عزز المشاعر الإيجابية تجاه ذوي الإعاقة الذهنية ”.

كما تحدثت عن الكرة الذهبية الأفريقية وكتبت :“ ماني وصلاح ومحرز فخر وكبرياء القارة السمراء ”.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن أشغال اللجنة المؤقتة لتسيير كرة القدم الإماراتية وكتبت :“ الانتقالية تعدل النظام الأساسي و3 جمعيات عمومية 12 يناير ”.

كما تحدثت عن معسكر المنتخب الإماراتي وكتبت :“ الأبيض يبدأ رسم ملامح التطوير والانتصارات“.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين وكتبت :“مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.. موعد مع الثأر ”.