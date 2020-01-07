تعاقدات ريال مدريد تكشف سعي النادي لضمان مستقبل الفريق (إنفوغرافيك)

ركزت صحيفة “ ماركا “ على سياسة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين شباب آخرهم البرازيلي جيسوس كارفاليو رينييه نجم فلامينغو الذي سيبلغ 18 سنة يوم 19 من الشهرالجاري.

وحسب الصحيفة فإدارة ريال مدريد ضمنت تشكيلا لفريق المستقبل يضم 11 لاعبا، أغلبهم يبلغون 20 سنة أو أقل وسيضمنون للفريق مستقبله في 10 سنوات قادمة على الأقل.

وضمت القائمة التي نشرتها الصحيفة الحارس الأوكراني أندري لونين البالغ 20 سنة والذي دفع فيه الفريق 8،5 مليون يورو والمعار حاليا لبلد الوليد ، فيما ضم الدفاع المغربي أشرف حكيمي ابن الفريق المعار لبروسيا دورتموند والذي سيعود للفريق الصيف القادم.

ويضم الدفاع أيضا الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر البالغ 24 سنة والذي دفع الفريق الصيف الماضي 50 مليون يورو لضمه من أولمبيكك ليون والبرازيلي إيدير ميليتاو المدافع المتعدد المراكز والبالغ 21 سنة ودفع ريال مدريد 50 مليون يورو، لضمه من بورتو البرتغالي.

وفي وسط الميدان يتواجد الأوروغوياني الشاب فيدي فالفيردي البالغ 21 سنة وكلف ريال مدريد 5 ملايين يورو والنرويجي مارتين أوديغارد البالغ 21 سنة و المعار لريال سوسيداد وكلف ريال مدريد 4 ملايين يورو والياباني كوبو البالغ 18 سنة والمعار لريال مايوركا والذي كلف الفريق 2 مليون يورو.

وفي الهجوم يتواجد ثلاثي برازيلي رودريغو البالغ 18 سنة والذي دفع ريال مدريد 45 مليون يورو لضمه وفينسيوس جونيور البالغ 19 سنة وكلف ريال مدريد 45 مليون يورو لضمه.

فيما يضم الهجوم أيضا الصربي لوكا جوفيتش البالغ 22 سنة وكلف ريال مدريد 70 مليون يورو والجوهرة البرازيلية الجديدة رينييه البالغ 18 سنة وسيكلف الفريق 30 مليون يورو.

ويضم الفريق أيضا في قائمة البدلاء عدة لاعبين معارين لفرق أخرى أو يلعبون حاليا في الفريق الأول كالإسباني إبراهيم دياز البالغ 20 سنة والظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريغولين المعار لإشبيلية والبالغ 23 سنة والمدافع الإسباني خيسوس فابيخو البالغ 23 سنة والمعار لوولفرهامبتون الإنجليزي والمهاجم الإسباني بورخا مايورال البالغ 22 سنة والمعار لليفانتي ولاعب الوسط الدولي الإسباني داني سيبايوس البالغ 23 سنة والمعار لأرسنال والمهاجم الإسباني أوسكار رودريغيز البالغ 21 سنة والمعار لفريق ليغانيس.

ورغم صرف ريال مدريد مبالغ كبيرة لجلب عدة شباب، لكنهم يعتبرون نجوما للمستقبل ويعتبرون أيضا استثمارا في المواهب من أجل ضمان مستقبل الفريق وبإمكانه بيعهم وتحقيق أرباح مالية.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع نجم شاب كبير ويضع كل إمكاناته خلف خطف الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي قد يصبح أغلى صفقة في التاريخ.