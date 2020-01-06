إنتر ميلان يصعق نابولي ويشارك يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

سجل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين، في حين وقع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفا ليفوز إنتر ميلان 3/1 على مضيفه نابولي، لحساب الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، الإثنين.

وكان الشوط الأول في قمة الإثارة، حيث سجل لوكاكو هدفا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 14، بعدما توغل بالكرة من منتصف الملعب.

وبعد تمريرات متبادلة مرر مارسيلو بروزوفيتش الكرة إلى لوكاكو الذي سدد بقوة، حيث فشل أليكس ميريت حارس نابولي في التعامل مع الكرة، ليتقدم إنتر ميلان 2/0 في الدقيقة 33.

ووصلت الكرة إلى خوزيه كاييخون الذي مررها عرضية إلى أركاديوز ميليك ليقلص نابولي النتيجة في الدقيقة 39، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

ووقع لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيق 32، من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 45 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، لكن الأخير يتقدم بفارق الأهداف.

في حين تلقى نابولي سادس خسارة من 18 مباراة، مقابل 6 تعادلات و6 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباريات سابقة ضرب يوفنتوس منافسه كالياري بنتيجة 4/0، وتعادل ميلان سلبيا مع سامبدوريا، واكتسح أتلانتا منافسه بارما 5/0، وخسر روما 0/2 أمام تورينو، وتغلب لاتسيو 2/1 على بريشيا.

نابولي 0 × 1 إنتر ميلان | هددددددددددددددددددف الدبابة لوكاكووووووو كاااااااااااامل مع الاعااااادات ????????????????????#NapoliInter

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/Jm93ZDyzcO — fastergoal490 (@fastergoal490) January 6, 2020

نابولي 0 × 2 إنتر ميلان | هددددددددددددددددددف لوكاكوووو كااااااامل مع الاعاااادات ????????????#NapoliInter

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/C5MJZVfNuw — fastergoal490 (@fastergoal490) January 6, 2020

نابولي 1 × 2 إنتر ميلان | هددددددددددددددددددف ميليك كاااااامل مع الاعاااادات ????#NapoliInter

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/L41x7OArzs — fastergoal490 (@fastergoal490) January 6, 2020