رسميا.. دانييلي دي روسي يعتزل كرة القدم

قرر اللاعب الإيطالي دانييلي دي روسي، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني اعتزال كرة القدم، اليوم الاثنين.

وقال دي روسي، في مؤتمر صحفي: ”ليس لدي أي مشاكل صحية تمنعني من الاستمرار، لكني في حاجة إلى أن أكون قريبًا من ابنتي“.

وأضاف أيقونة روما السابق: ”عائلتي تفتقدني وأنا أفتقدهم“.

وأردف اللاعب المخضرم ”سررت بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد في بوكا جونيورز، لقد حاولوا إقناعي بالبقاء، ولكني اتخذت قراري، لقد طلبوا مني التفكير في الأمر لبضعة أيام“.

وواصل ”الإدارة عرضت عليّ المساعدة، ولكني لا أحتاج سوى العودة إلى إيطاليا، أنا لن أقول وداعًا فقط لبوكا جونيورز بل لكرة القدم“.

وتابع ”ابنتي الكبرى أصبحت وحيدة في إيطاليا، إنها بخير وليست في خطر، ولكنها تحتاج فقط لوالدها“.

وأضاف دي روسي ”الأرجنتين بعيدة للغاية عن إيطاليا، لو كنت في أي مكان بأوروبا كان على بعد ساعة زمن منها“.

وأكمل ”أنتم تعرفون من هم جماهير بوكا جونيورز وما هو ملعب لا بومبونيرا، سأترك قطعة من قلبي هنا“.

وسجل دي روسي 64 هدفا وصنع 54 في 622 مباراة مع جميع الأندية التي مثّلهان إلى جانب تسجيل 21 هدفا في 117 مباراة مع منتخب إيطاليا الأول.

