رسميًا.. الإيطالي دانييلي دي روسي ينضم لبوكا جونيورز الأرجنتيني

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، التعاقد مع الإيطالي دانييلي دي روسي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي قادمًا روما، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الإيطالي وعدم التجديد.

ونشر النادي الأرجنتيني بيانًا على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”إنه بالفعل في بوكا“، مع مجموعة من الصور للاعب بزي بوكا جونيورز.

وكان وصول روسي للأرجنتين ضخمًا بحضور عدد كبير من الجماهير، وخضع للكشف الطبي قبل توقيع العقود والاعلان عن الصفقة.

دي روسي (35 عامًا)، هو أحد أساطير كرة القدم العالمية، وهذه هي التجربة الأولى له خارج روما منذ أن وقع معهم عقدًا احترافيًا في 2001، لعب في روما 459 مباراة أحرز 43 هدفًا، لعب للمنتخبات الإيطالية في المراحل السنية المختلفة تحت 19 و20 و21 عامًا، ولعب للمنتخب الأول 117 مباراة أحرز 21 هدفًا وكان أول انضمام له للمنتخب الإيطالي عام 2004.