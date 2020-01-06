ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان ويوفنتوس ونهاية الجولة 18 (صورة)

انتهت مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي اليوم الاثنين، بفوز إنتر ميلان 3/1 على نابولي، وفي وقت سابق تغلب يوفنتوس 4/0 على كالياري، وتعادل ميلان سلبيا مع سامبدوريا.

واستمر الصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان، حيث يملك كل منهما 45 نقطة ليتقاسما الصدارة، لكن إنتر يتقدم بفارق الأهداف.

حقق يوفنتوس 14 فوزا وهو ما فعله إنتر ميلان كذلك، وتعادلا في عدد التعادلات، حيث تعادل كل منهما 3 مرات، وفي الخسارة كذلك، حيث خسر كل منهما مرة واحدة.

ويأتي في المركز الثالث لاتسيو الذي يملك 39 نقطة وقد حقق فوزه التاسع على التوالي في الكالشيو بعد فوزه على بريشيا 3/2.

ويأتي روما رابعا بعدما حصد 35 نقطة، ثم أتلانتا في المركز الخامس وحصد 34 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ18:

1.إنتر ميلان، 45 نقطة.

2. يوفنتوس، 45 نقطة.

3. لاتسيو، 39 نقطة.

4. روما، 35 نقطة.

5. أتلانتا، 34 نقطة.

وفي الجولة المقبلة يلعب إنتر ميلان مع أتلانتا، ويوفنتوس مع روما، ولاتسيو مع نابولي، وميلان مع كالياري.

وعلى صعيد الهدافين يتصدر القائمة شيرو إيموبيلي لاعب لاتسوي وفي رصيده 19 هدفا، ثم روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وسجل 14 هدفا، ثم كريستيانو روانلدو نجم يوفنتوس وسجل 13 هدفا.