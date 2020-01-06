تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: برشلونة يختار خليفة بيكيه.. ومانشستر يونايتد يجهز بديل بوغبا

بدأت أندية أوروبا ترتيب أوراقها في المرحلة القادمة تحسبا للاستغناء عن أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في السطور القادمة آخر تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية في شتاء 2020:

برشلونة يختار خليفة بيكيه

اختار نادي برشلونة الإسباني المدافع الجديد الذي سيقود الخط الخلفي في الموسم المقبل لتدعيم صفوفه في ظل تراجع أداء اللاعب المخضرم جيرارد بيكيه وتقدمه في العمر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتصدر ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي ومنتخب هولندا اهتمامات نادي برشلونة من جديد للانضمام للفريق الكتالوني في الموسم المقبل خاصة أن يوفنتوس رفض رحيل اللاعب في الشتاء.

وذكرت الصحيفة عدة أسماء أخرى على رادار برشلونة على رأسها آندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي الإنجليزي ودييغو كارلوس مدافع إشبيلية الإسباني ونيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا الإيطالي.

وذهبت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإيطالية إلى ترشيح أليسيو رومانيولي مدافع فريق ميلان للانضمام إلى فريق برشلونة في شهر يناير الجاري خاصة مع رغبة ميلان للتعاقد مع جان كلير توديبو.

يأتي ذلك في الوقت الذي منح نادي ميلان الإيطالي مهلة أخيرة لمدة 48 ساعة لبرشلونة من أجل الاستغناء عن لاعبه توديبو في الانتقالات الشتوية بعدما تقدم ميلان بعرض رسمي لضم اللاعب بحسب شبكة ”سكاي إيطاليا“.

مهاجم ريال مدريد يحدد وجهته القادمة

اقترب مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز من الرحيل إلى مدينة برشلونة للانضمام إلى صفوف فريق إسبانيول في شهر يناير الجاري.

وخرج دياز من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وبدأ دياز رحلة البحث عن فريق يستطيع المشاركة معه باستمرار ودخل بالفعل نادي إسبانيول في مفاوضات معه بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وتلقى ريال مدريد مفاوضات مبدئية من نادي إيفرتون الإنجليزي لضم اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز صانع ألعاب الفريق في شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة ولكن إدارة الفريق الملكي لم تحسم موقفها بعد.

مهاجم ولفر هامبتون ينال إعجاب مانشستر سيتي

تحرك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم مهاجم فريق ولفر هامبتون الإسباني أداما تراوري من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

وأبدى المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي إعجابه بقدرات اللاعب والمستويات التي قدمها في اللقاءات الأخيرة لفريقه بحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي الذي ربط هذه الأنباء بصعوبة انتقال أداما للدوري الإيطالي.

مانشستر يونايتد يتحرك لضم خليفة بوغبا

تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم صفقة مهمة في خط الوسط في الانتقالات الشتوية بحسب التقارير الصحفية البريطانية من أجل الترتيب للسماح برحيل الفرنسي بول بوغبا في شهر يناير الجاري.

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع هاري وينكس لاعب وسط توتنهام الإنجليزي في الانتقالات الشتوية بحسب صحيفة ذا صن البريطانية خاصة أن اللاعب تحول لمقاعد البدلاء منذ قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادة السبيرز في المرحلة القادمة.

وأبدى مسؤولو مانشستر يونايتد رغبتهم أيضا في ضم اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني لتدعيم خط الوسط خاصة في ظل رغبة فيدال في الرحيل وتلقيه عرض من إنتر ميلان الإيطالي.

ولن تكون مهمة مانشستر سهلة في الظفر بخدمات أحد اللاعبين فصحيفة ذا صن أكدت اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضم هاري وينكس أيضا في انتقالات يناير بجانب رغبة إنتر في ضم فيدال.

آرسنال يفاوض مدافع بايرن

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أيضا عن دخول نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات لضم المدافع الألماني جيروم بواتينغ نجم بايرن ميونخ في شهر يناير الجاري.

وطلب المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال التعاقد مع بواتينغ في شهر يناير الجاري لتدعيم خط الدفاع الذي ساهمت أخطاؤه بشكل واضح في تراجع نتائج الفريق