قرعة دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي (صورة)

سيحل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية أو شروزبري تاون المنافس بالدرجة الثالثة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد سحب القرعة اليوم الإثنين.

واعتمد ليفربول على تشكيلة شابة خلال فوزه على غريمه إيفرتون في الدور الثالث أمس الأحد، وتعادل بريستول سيتي 1/1 مع شروزبري يوم السبت.

وسيلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي مع ضيفه فولهام، بينما يلعب مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون واندرارز، بعد تعادلهما دون أهداف أمس الأحد، مع واتفورد وصيف بطل الموسم الماضي أو ترانمير روفرز الذي حول تأخره 3/0 إلى تعادل 3/3 في الدور الثالث.

وسيلعب آرسنال، الفائز بالبطولة الأقدم في العالم 13 مرة، أو ليدز يونايتد، متصدر دوري الدرجة الثانية، مع بورنموث على ملعب الأخير.

وستقام مباريات الدور الرابع في الفترة بين 24 و27 يناير كانون الثاني الجاري.