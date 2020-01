سوشيال ميديا الرياضة.. فابريغاس يثير غضب الجماهير العربية ولويس فيغو في الخيمة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

سان ميغيل يستعرض مع نجله عظمة الأنفيلد

نشر آدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة نجله الذي حرص على ملامسة شعار الريدز في ملعب الأنفيلد، وعلق الحارس قائلا: يا ابني هذا هو الأنفيلد

فابريغاس يثير غضب الجماهير العربية

أثار الإسباني سيسيك فابريغاس غضب العديد من الجماهير العربية، بعدما نشر صورة عبر موقع ”إنستغرام“ يتهم فيها العرب القدامى بالتنجيم دون توضيح لما يقصده، وهو ما أثار سخط العديد من الجماهير العربية.

وعلق اللاعب على الصورة ”آمل أن يكون السحرة قد تصرفوا بشكل جيد معكم جميعا، وقدم لك كل الهدايا التي تريدها، ولكن قبل كل شيء لقد جلبوا الحب والسعادة للجميع، أتمنى لك يوم عظيم من الضحك“.

بنزيما: لا أعرف إلا الألقاب

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة مرسومة له عبر موقع ”إنستغرام“ وسط العديد من الألقاب، وعلق اللاعب ”كل ما أعرفه“.

دي خيا يستجيب لرغبة إحدى المعجبات

حرص دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تلبية رغبة إحدى المعجبات التي أرادت الحصول على قميص الحارس، الذي أرسله لها في شكل هدية، حيث نشر دي خيا فيديو عبر موقع ”تويتر“ للحظة وصول القميص الخاص به إلى الفتاة.

رحيم سترلينغ غطاس

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقطع فيديو له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات الفريق أثناء ارتطام الكرة برأسه وسقوطه على الأرض، وعلق اللاعب ”يقولون إنني دائما أحب الغطس“.

راشفورد: شكرا لكل من صوت لي للحصول على هذه الجائزة

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ أثناء تسلمه جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب ”فخور جدا بهذا الفوز وممتن لكل من صوت“.

Very proud to win this and grateful to everyone who voted. All eyes on tomorrow let’s go @ManUtd ???????? https://t.co/tsYqjwTAEt — Marcus Rashford (@MarcusRashford) January 6, 2020

فان دايك في فريق العام

نشر فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو له عبر موقع ”تويتر“ بعدما دخل اللاعب ضمن فريق العام وفقا لما أعلنته لعبة فيفا، وعلق فان دايك ”يا له من عام، يا له من شرف، شكرا على التصويت لي في فريق العام“.

What a year, what an honour ???? Thank you for voting me into the @EASPORTSFIFA Team of the Year ???? #FIFA20 #TOTY pic.twitter.com/Lc1Bf2DvtD — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) January 6, 2020

ستروتمان يداعب صغيرته

نشر كيفين ستروتمان لاعب نادي مارسيليا الفرنسي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة ابنته الصغيرة، وظهر اللاعب وهو يداعب صغيرته معربا عن حبه لها.

لويس فيغو: الاسترخاء في الخيمة العربية

نشر النجم البرتغالي السابق لويس فيغو صورة له عبر موقع ”تويتر“ داخل أحد الخيام العربية، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”استرخاء“.

السولية: التركيز سلاحنا للحفاظ على القمة

نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع ”تويتر“ من لقاء الأمس الذي جمع بين ناديه ونادي إف سي مصر بالدوري المصري، والذي حسمه نجوم القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلق ”الحفاظ على التركيز“.