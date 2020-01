أرقام مميزة لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف ”هاتريك“ ومنح تمريرة حاسمة لزميله الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ليقود فريقه يوفنتوس لاكتساح فريق كالياري 4/0 والانفراد بصدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الذي يواجه الليلة نابولي في لقاء قوي.

وسجل النجم البرتغالي للمباراة الخامسة على التوالي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي لم يحققه منذ التحاقه بالفريق صيف 2018 قادما من ريال مدريد.

وسجل رونالدو في مرمى ساسولو ولاتسيو وأودينيزي وسامبدوريا وكالياري على التوالي في الدوري الإيطالي، ليحقق رقما قياسيا جديدا في مسيرته رفقة يوفنتوس.

كما استغل رونالدو المباراة أمام كالياري ليفك عقدته أمام نفس الفريق، حيث سجل أول أهدافه في مرماه، وبحسب تقارير إعلامية إيطالية فإن رونالدو سجل في مرمى كل الأندية الإيطالية التي واجهها في الكالشيو.

وبات رونالدو أول لاعب برتغالي في التاريخ يسجل ”هاتريك“ في الدوري الإيطالي، بحسب شبكة ”سكواكا“، كما أن رونالدو بات ثاني لاعب في التاريخ يسجل ”هاتريك“ في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي بعد التشيلي أليكسيس سانشيز.

في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، سجل ”الهاتريك“ رقم 36 في مسيرته، ولا يوجد لاعب وصل إلى هذا الرقم منذ يناير 2008، في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 34 ”هاتريك“.

36 – Cristiano Ronaldo has just scored his 36th league hat-trick in @juventusfc ‘s 4-0 win over Cagliari. No player has as many since January 2008 in the top five European leagues. Superstar. pic.twitter.com/MydNOLzHe8

وحقق رونالدو رقمه القياسي الثاني في موسم ونصف رفقة يوفنتوس، رغم أن عدد أهدافه في الموسم والعام تراجع عما قدمه سابقا رفقة ريال مدريد.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا ليرتقي لوصافة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي خلف الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ومنذ التحاقه بيوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية كلفت الفريق الإيطالي 112 مليون يورو، شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة الفريق في 65 مباراة وسجل 43 هدفا، منها 34 هدفا في الدوري الإيطالي و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف في السوبر الإيطالي، فيما لم يسجل في منافسات كأس إيطاليا.

وأعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته بالفوز برباعية نظيفة على كالياري، وقال رونالدو، خلال تصريحاته لشبكة ”سكاي سبورتس“ الإيطالية: ”الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق اليوم“.

وأضاف ”لعبنا بشكل جيد، وخلقنا الكثير من الفرص، وسعيد بالهاتريك، لكن الشيء الأهم هو الفوز والضغط على إنتر ميلان“.

وتابع ”نحن نعمل على تحسين أدائنا مباراة تلو الأخرى، وليس فقط في الدفاع، لكن أيضًا في الوسط والهجوم، فنحن فريق كامل، وعلنا أن نعمل معًا في كل خطوة“.

وأجاب رونالدو عمّا إذا كان سيتابع مباراة نابولي وإنتر ميلان ”لا أعرف ما إذا كنت سأشاهد المباراة، لكن بالتأكيد آمل أن يخسر إنتر ميلان، لأن ذلك سيساعدنا على أي حال، وعلى أي حال نحن قمنا بما يجب علينا فعله، ويمكننا الانتظار فقط الآن“.

Alexis Sánchez and Cristiano Ronaldo are the only footballers to score a hat-trick in the Premier League, LaLiga and Serie A.

The total number of hat-tricks they have is slightly different. ???? pic.twitter.com/FHGA9yf13U

— Squawka Football (@Squawka) January 6, 2020