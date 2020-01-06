الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح كالياري.. وميلان يتعثر في أول مشاركة لإبراهيموفيتش (فيديو)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، في حين سجل الأرجنتيني غونزالو هيغواين هدفا ليفوز يوفنتوس 4/0 على ضيفه كالياري، في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين.

وتعادل ميلان سلبيا، على ملعبه سان سيرو، مع سامبدوريا في أول مشاركة للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وفشل يوفنتوس في التسجيل في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني انفجر رونالدو وسجل 3 أهداف، جاء الأول في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا خطأ فادحا من دفاع كالياري.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ليوفنتوس بعد خطأ من ماركو روغ على باولو ديبالا، ونجح رونالدو في تسجيلها في الدقيقة 67.

ووقع هيغواين ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة، قبل أن يعود رونالدو ويسجل الهدف الشخصي الثالث له والرابع ليوفنتوس في الدقيقة 82، بتسديدة على يمين روبين أولسين حارس كالياري.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الذي يلاقي نابولي في وقت لاحق لحساب الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب سان سيرو فشل ميلان في التسجيل رغم أفضليته على ضيفه سامبدوريا.

وشارك الوافد الجديد، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 55 بدلا من البولندي كريستوف بيونتيك، بعد انضمامه لميلان حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر مع فيرونا، مقابل 16 نقطة لسامبدوريا في المركز السادس عشر.