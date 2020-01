سوشيال ميديا الرياضة: ليفاندوفسكي مع زوجته في جوائز الأفضل.. ونيمار يلعب كرة التزحلق

View this post on Instagram

To ogromne wyróżnienie znaleźć się w gronie najlepszych polskich sportowcow????????, zawodników, którzy są mistrzami w swoich dyscyplinach, zdobywają medale i trofea. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze głosy, za wsparcie i zaufanie, bo to one motywują mnie do jeszcze cięższej pracy????. To był dla mnie, dla naszej reprezentacji i klubu, w którym gram, bardzo dobry rok. Wierzę, że 2020 może być jeszcze lepszy. Gratuluję wszystkim wyróżnionym! ????????????⚽???? #SportowiecRoku It is a great honor to be among the best Polish athletes????????????, who are champions in their disciplines, win medals and trophies. Thank you all for your votes, for your support and trust, because it motivates me to work even harder????. It was a very good year, for me, for our team and my club. I believe that 2020 can be even better. Congratulations to all awarded athletes! ????????????⚽???? #SportowiecRoku