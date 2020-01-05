سوشيال ميديا الرياضة: ليفاندوفسكي مع زوجته في جوائز الأفضل.. ونيمار يلعب كرة التزحلق

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ليفاندوفسكي يظهر مع زوجته في جوائز الأفضل

نشر ربورت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته أثناء تواجده ضمن جوائز الأفضل في بولندا للعام الماضي.

وعلق اللاعب قائلا: إنه لشرف عظيم أن أكون من أفضل الرياضيين البولنديين الذين هم أبطال في تخصصاتهم، ويفوزون بالميداليات والكؤوس، شكرا لكم جميعا على أصواتكم وعلى دعمكم وثقتكم لأنه يحفزني على العمل بجدية أكبر، لقد كانت سنة جيدة جدا بالنسبة لي وفريقنا، أعتقد أن عام 2020 يمكن أن يكون أفضل، مبروك لجميع الرياضيين الحاصلين على جوائز.

نجوم برشلونة في زيارة خاصة للمرضى

نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة صورا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من زيارة نجوم الفريق ورئيس النادي للمرضى بمستشفى في مدينة كتالونيا، وعلقت الصفحة قائلة: زيارة المستشفى ووجوه سعيدة، يوم خاص جدا.

نيمار يلعب كرة التزحلق

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة بعض أصدقائه أثناء لعب كرة التزحلق، وعلق اللاعب قائلا: الصابون المستقبل لا يمكن أن يتم تركه

راموس في انتظار هذا الثلاثي

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أولاده الثلاثة أُثناء انتظار عودتهم، وعلق اللاعب: في انتظار صاحب الجلالة في الشرق مع وجه حسن تصرف هذا العام، في انتظار الملوك الثلاثة، يبدو أننا كنا أولادا جيدين

رودريغيز يقضي إجازته مع مولوده الجديد

نشر جيمس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مولوده الجديد، وعلق اللاعب: يوم الأحد خاص جدا

برناردو سيلفا: أنظروا إلى هذا الاحتفال

نشر برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه أثناء الاحتفال بفوز فريقه أمس أمام نادي بورت فايل التي انتهت بفوز المان سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب قائلا: يا له من احتفال

What a celebration ????????????‍♂️ pic.twitter.com/WB7ZkLtBBn — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 5, 2020

كاسبر شمايكل ضمن جوائز الأفضل في الدنمارك

نشر كاسبرز شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تسلمه جائزة الأفضل في الدنمارك، وعلق اللاعب: يا له من شعور مدهش أن تتم تسمية لاعب كرة القدم الدنماركي لهذا العام، إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة كهذه مع جميع اللاعبين الموهوبين الواصلين إلى هذا البلد

What an amazing feeling it is to be named the Danish footballer of the year. It’s an honour to receive an award like this with all the talented players we’ve got in this country ???? pic.twitter.com/IGQ46oohjM — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) January 5, 2020

بفيديو ساخر.. فان دايك راض عن أداء ليفربول

نشر فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو ساخر عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن مدى رضائه عن أداء فريقه اليوم بهدف دون رد على حساب نادي إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلا: ماذا عن الأداء؟

ديباي في الجيم بعد الجراحة

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب: 16 يوما بعد الجراحة

16 days after surgery ???????? pic.twitter.com/XX9YDfZ178 — Memphis Depay (@Memphis) January 5, 2020

كوكا يتضامن مع مسلمي الإيغور

أبدى أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتنغ براغا تعاطفه مع مسلمي الإيغور، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: مسلمو بورما في الأمس واليوم مسلمو الإيغور، ولا يزال الصمت سيد الموقف، لا أحد ينكر أن العنف مرفوض في كل مكان، نسألكم نظرة إنصاف فقط لما يحدث مع المسلمين، إلى متى تدفع الأقليات المسلمة الثمن، نناشد كل من له سلطة و قرار باسم الإنسانية أن يتصدى لما يحدث، نناشد العالم أجمع.