تركي آل الشيخ يقلد ”نطحة“ زيدان الشهيرة خلال استقباله مدرب ريال مدريد (فيديو)

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بتقليد ”نطحة زيدان“ للإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا.

وقام آل الشيخ باستقبال النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ومدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، ونشر فيديو يقلد فيه ما حدث خلال المباراة النهائية لمونديال 2006.

وكان آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة قوية لمتابعيه، قبل أن يقوم بنشر صور تجمعه بمدرب الريال وأسطورة كرة القدم زيدان.

وقام آل الشيخ بنشر صور تجمعه مع زيدان عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل وزيدان يقوم بالتوقيع على قميصه.