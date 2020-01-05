”عار عليكم“.. بالوتيلي ينتقد جماهير لاتسيو بعد تعرضه للعنصرية

قال ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا إنه يتعين على مشجعي لاتسيو أن يخجلوا من أنفسهم بسبب ما وجهوه له من إهانات خلال مباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وكتب بالوتيلي على موقع ”إنستغرام“ للتواصل الاجتماعي ”إلى مشجعي لاتسيو الذين كانوا بالاستاد اليوم.. عار عليكم“، ثم أضاف وسم (ارفضوا العنصرية) رغم أنه لم يذكر إن كانت الإهانات عنصرية أم لا.

وأحرز بالوتيلي هدف فريقه الذي خسر 1/2 على أرضه، واشتكى مرتين لحكم المباراة بسبب هذه الإهانات خلال الشوط الأول، وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إدارة الاستاد طلبت من مشجعي لاتسيو أن يتوقفوا عن الإهانة.

واُبتليت الكرة الإيطالية بالإساءات العنصرية وسبق وتعرض بالوتيلي (29 عامًا)، المولود في صقلية لأبوين من غانا قبل عرضه للتبني في الثالثة من عمره، لمثل هذه الإهانات خلال مسيرته الرياضية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هدد اللاعب الإيطالي بالخروج من الملعب احتجاجًا على إساءة عنصرية وجهها إليه الجمهور خلال مباراة في فيرونا.

الفوز التاسع على التوالي

وبفضل هدفين، ثانيهما في الثواني الأخيرة، من تشيرو إيموبيلي حقق لاتسيو صاحب المركز الثالث فوزا دراميا 2/1 على مستضيفه بريشيا الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين، اليوم الأحد، محققًا انتصاره التاسع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتجاوز فريق المدرب سيموني إنزاغي تأثير غياب عدد من أبرز لاعبيه ليقلص الفارق بينه وبين ثنائي الصدارة يوفنتوس وإنتر ميلان إلى 3 نقاط بعد أن أحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق انتصاره الثالث على التوالي خارج ملعبه.

وسيلعب يوفنتوس وإنتر وقد جمع كل منهما 42 نقطة من 17 مباراة، غدٍ الإثنين، في حين تنتظر لاتسيو الذي يملك 39 نقطة من 17 مباراة مواجهة مهمة على أرضه في مواجهة فيرونا مطلع فبراير/ شباط المقبل.

والمرة الوحيدة الأخرى التي حقق فيها لاتسيو 9 انتصارات متتالية في الدوري كانت في موسم 1998-1999 تحت قيادة المدرب السويدي زفين غوران إريكسون.

واضطر لاتسيو لإجراء تعديل في خط وسطه في ظل غياب لوكاس ليفا، ولويس ألبرتو، وهو أكثر من صنع أهدافًا للفريق هذا الموسم، بسبب الإيقاف في حين لم يسترد بعد دانيلو كاتالدي كامل لياقته.

وهز مهاجم لاتسيو فيليبي كايسيدو شباك صاحب الأرض من مدى قريب بعد مرور 7 دقائق من البداية، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بينما اصطدمت كرة سيناد لوليتش بالقائم.

لكن بريشيا، الذي أحيا آماله بإعادة المدرب أوجينيو كوريني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد شهر من إقالته، نجح في التقدم بتسديدة بالوتيلي المباشرة في الدقيقة 18 وهو هدفه الأول في ملعب ناديه منذ انضمامه للفريق في مسقط رأسه هذا الموسم.