شيرو إيموبيلي يقود لاتسيو لفوز مثير على بريشيا ليحافظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزه التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب 2/1 على مضيفه بريشيا، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الكالشيو، اليوم الأحد.

وسجل ماريو بالوتيلي هدف السبق في الدقيقة 18، لكن شيرو إيموبيلي أنهى الشوط الأول متعادلا للاتسيو بعدما سجل هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وانتزع شيرو إيموبيلي النقاط الثلاث للاتسيو بعدما سجل هدفا في الدقيقة 90+1.

وهذا الفوز التاسع على التوالي للاتسيو في الكالشيو، بينها فوزه على يوفنتوس وميلان، علما أنه حقق فوزه الثاني عشر، مقابل 3 تعادلات وخسارتين.

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن المتصدرين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وفي وقت لاحق يلعب روما مع تورينو، وجنوة مع ساسولو، وسبال مع فيرونا.