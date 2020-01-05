ويستهام يزاحم الكبار على كاليدو كوليبالي مدافع نابولي

دخل نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي، سباق التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، رغم سعي الأندية الكبيرة للتعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة ”صنداي إكسبريس“ البريطانية، أن ويستهام يونايتد رصد 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كوليبالي، البالغ من العمر 28 عاما، بهدف ترميم خط دفاع الفريق، الذي أقال مدرب التشيلي مانويل بليغريني مؤخرا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديفيد مويس المدرب الجديد لويستهام حريص على التعاقد مع كوليبالي، رغم تعنت إدارة نابولي برئاسة أوريليو دي لورينتيس.

وارتبط كوليبالي بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويتردد أن أوريليو دي لورينتيس لن يفرط في لاعبه بأقل من 100 مليون يورو.

وشارك كوليبالي الموسم الحالي مع نابولي في 20 مباراة، بواقع 1667 دقيقة، ونال 4 بطاقات صفراء، وطُرد مرة وحيدة، علما أن الدولي السنغالي يرتبط بعقد مع نابولي حتى يونيو 2023.

وانضم كوليبالي من جينك البلجيكي إلى نابولي العام 2014، وشارك مع النادي الإيطالي في 232 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5، ونال معه لقب كأس السوبر الإيطالي موسم 2014/2015، ويملك كوليبالي 33 مباراة دولية مع السنغال.

ويملك ويستهام 22 نقطة من 20 مباراة يحتل بها المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، علما أنه احتل المركز العاشر الموسم الماضي.