أياكس أمستردام يفتح الباب أمام رحيل حكيم زياش.. وهذا النادي الأقرب لضمه

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في مستقبل المغربي الدولي حكيم زياش، نجم وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية: إن أياكس لا يمانع في بيع زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن بشرط الحصول على 42.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن إدارة أياكس فتحت الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات زياش خلال الميركاتو الشتوي، خاصة بعد بيع زميليه فرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

وخرج أياكس من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن حلّ ثالثا في مجموعته خلف إشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وانتقل إلى المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وشارك زياش، 26 عاما، هذا الموسم في 28 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وصنع 21 هدفا آخر.

وأكدت الصحيفة أن نادي آرسنال الإنجليزي هو الأقرب للحصول على خدمات زياش، نظرا لحاجة المدرب الإسباني الجديد للغانرز مايكل أرتيتا للاعب موهوب بمواصفات زياش في صفوف الفريق، الذي يعاني من تراجع شديد في نتائجه هذا الموسم، مما أدى إلى إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من منصبه.

واستفاق آرسنال مؤخرا وفاز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، ويحتل حاليا المركز العاشر برصيد 27 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.