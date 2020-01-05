يوفنتوس يقترح صفقة تبادلية للحصول على نجم بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن يوفنتوس يريد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب موقع ”كالشيو ميركاتو“ فإن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس تحدث مع نظيره ليوناردو في باريس سان جيرمان، لضم ليوناردو باريديس، لاعب النادي الفرنسي، لكن الصفقة توقفت لرغبة المدرب الألماني في استمرار اللاعب الأرجنتيني، ما دفع البيانكونيري للتفكير في ضم تياغو.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس وضع تياغو ألكانتارا هدفا في السوق الشتوي، ويسعى للتعاقد مع اللاعب رغم صعوبة نجاحه في ذلك.

وبحسب موقع ”كالشيو ميركاتو“ فإن يوفنتوس سيعرض على بايرن ميونخ الحصول على الألماني إيمري تشان، مقابل التعاقد مع ألكانتارا، علما أن تشان خارج حسابات ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس في الدوري الإيطالي، كما استبعده من قائمة الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وألكانتارا البالغ من العمر 28 عاما انضم على بايرن ميونخ من برشلونة العام 2013، وشارك مع النادي البافاري في 217 مباراة، سجا فيها 28 هدفا وصنع 37.

ويمتد عقد ألكانتارا مع بايرن ميونخ حتى العام 2021.