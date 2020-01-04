ضمن صفقة تبادلية.. يوفنتوس يقدم عرضًا لإعادة بول بوغبا من مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن يوفنتوس الإيطالي مستعد لتقديم عرض لمانشستر يونايتد لضم نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و يشمل عرض يوفنتوس منح مانشستر يونايتد مبلغا ماليا بالإضافة للاعب الوسط الفرنسي آدريان رابيو.

وبحسب الصحيفة الشهيرة فإن يوفنتوس كان يرغب في انتظار الصيف المقبل لتقديم عرضه لمانشستر يونايتد لكنه حاليا يعتقد أن عرضا ماليا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني قد يكون كافيا للتعاقد مع النجم الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واستغل يوفنتوس العلاقة السيئة بين إدارة مانشستر يونايتد والنجم الفرنسي بول بوغبا للدخول في خط المفاوضات مع الفريق الإنجليزي مقدما حلولا للأزمة ويرغب في استعادة لاعبه السابق.

ويعاني آدريان رابيو منذ رحيله عن باريس سان جيرمان مجانا نحو يوفنتوس الصيف الماضي من الجلوس على دكة البدلاء حيث فشل في فرض نفسه أساسيا في وسط ملعب الفريق الإيطالي ولم يقنع المدرب ماوريسيو ساري.

ويعتقد يوفنتوس أن آدريان رابيو البالغ من العمر 24 عاما قد يكون حلا مثاليا لمانشستر يونايتد وبديلا لمواطنه بول بوغبا في الفريق.

ويقدر يوفنتوس نجمه الفرنسي بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني ويبقى أمامه دفع 60 مليون جنيه إسترليني في محاولة لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول بوغبا.

ويغيب بوغبا البالغ من العمر 26 عاما عن مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الكاحل وسيجري عملية جراحية تزيد مدة غيابه لحوالي شهر ونصف الشهر.

ودافع النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن نجمه بوغبا كثيرا هذا الموسم رغم أن بطل العالم برفقة المنتخب الفرنسي في روسيا 2018 كان قد عبر الصيف الماضي عن رغبته في الرحيل و كان ريال مدريد مهتما بخدماته.

وزادت تصريحات وكيل أعمال بول بوغبا الوكيل الشهير مينو رايولا من الأزمة مع مانشستر يونايتد حيث أكد أنه قلق على موكله في الفريق واتهم النادي الإنجليزي بأنه سيدمر مستقبل أي لاعب حتى لو كان دييغو مارادونا وبيليه.

ويرغب مينو رايولا في إعادة بوغبا ليوفنتوس بحكم العلاقة الطيبة التي تجمعه بالفريق الإيطالي فيما علاقته بريال مدريد ليست جيدة.