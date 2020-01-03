كوليبالي يشعل الصراع بين تشيلسي وتوتنهام في الميركاتو الشتوي

تشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فصلاً جديداً للمنافسة بين تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، حيث يسعي الفريقان لتحقيق أقصى استفادة من خلال صفقات الميركاتو الشتوي، حيث يحاول توتنهام تدعيم صفوفه بعد التراجع الكبير في النتائج خلال الموسم الحالي ما أدى إلى إقالة المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينيو.

على الجانب الآخر، يحاول تشيلسي تعويض عدم إبرامه لصفقات في الصيف الماضي بسبب عقوبة الحظر التي فرضها الاتحاد الدولي ”فيفا“ على النادي.

صخرة نابولي

وقال صحيفة ”صن“ البريطانية، إن كل من تشيلسي وتوتنهام يراقبان موقف السنغالي كاليدو كوليبالي قلب دفاع فريق نابولي الإيطالي.

وحظي كوليبالي باهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العامين الماضيين، بعد إعجابهم بقدراته الدفاعية.

ويصنف مدافع نابولي كأحد أفضل المدافعين في أوروبا إلا أن خروجه من نابولي كان أمراً مستبعداً في السنوات الأخيرة.

وأصبح رحيل كوليبالي عن الفريق الإيطالي متاحاً الآن بعد الأزمات الأخيرة التي أدت إلى إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب نابولي، حيث أعرب عدد من اللاعبين الكبار بالفريق عن ضيقهم من قرارات أريليو دي لورينتيس رئيس النادي، والذي قرر إقالة أنشيلوتي بعد ساعات من قيادته للريق للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مفاوضات جادة

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن ”كورييري ديل ميزوجيونرو“ الإيطالية أن مسئولي توتنهام وتشيلسي قد فتحا خطاً للتواصل مع ممثلي كوليبالي، لاستكشاف موقفه الحالي في نابولي.

وشجع موقف النجم السنغالي الحالي في نابولي، الأندية المهتمة بالتعاقد معه على محاولة التوصل لاتفاق لضمه في الميركاتو الشتوي.

وأشارت ”صن“ إلى أن توتنهام الذي يحتاج لتدعيم خطه الخلفي، سيكون عليه تجهيز عرضاً بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني إذا أرادوا التوقيع مع كوليبالي.

ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز أحد أكبر المعجبين بقدرات اللاعب السنغالي، حيث حاول ضم اللاعب لصفوف مانشستر يونايتد عندما كان مدربًا للفريق.

على الجانب الآخر، يعد تشيلسي أحد الأندية المهتمة بضم كوليبالي منذ فترة طويلة، إلا أن رئيس نابولي رفض انتقال نجمه السنغالي إلى البلوز في مرتين سابقتين.

ويحتاج فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لقلب دفاع يمتلك خبرات مثل كوليبالي، ليضيفها إلى خطه الخلفي.